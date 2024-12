Natale a Triuggio, il prossimo weekend apre il Villaggio natalizio

Triuggio si prepara a festeggiare il Natale: nel weekend del 14 e 15 dicembre apre infatti il Villaggio di Natale ed è in programma un concerto del pianista Marco Detto.

Natale a Triuggio, il concerto di sabato 14 dicembre

Nel dettaglio il concerto si terrà sabato 14 dicembre nella Sala Polifunzionale San Luigi. L'evento, organizzato dal Consorzio Brianteo Villa Greppi, è un "viaggio" fatto di riflessioni e racconti, dove la ricerca sonora e la sperimentazione trovano ampi spazi.

Biografia dell’artista

Pianista e compositore, Marco Detto è considerato tra i maggiori esponenti del pianoforte jazz in Italia. Il musicista milanese, classe 1962, ha al suo attivo oltre 14 lavori discografici con 54 brani originali editi a suo nome e 14 ulteriori lavori in cui ha collaborato.

Nella sua carriera ha maturato numerose collaborazioni con importanti musicisti del panorama jazzistico internazionale ed è stato ospite in diverse trasmissioni radiofoniche.

La festa di Natale di domenica 15 dicembre

Domenica 15 dicembre invece l'mministrazione comunale, comunità pastorale e associazioni locali invitano la cittadinanza alla Festa di Natale in programma dalle 10:00 alle 18:00 in centro.

Per tutta la giornata saranno presenti lungo via XI Febbraio gli stand delle associazioni che proporranno esposizioni e intrattenimenti rivolti a cittadini di tutte le età.

In piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sarà inoltre allestito un villaggio a tema natalizio, dove Babbo Natale e gli assistenti folletti proporranno animazioni e laboratori per i bambini.

Nell’area della festa ci saranno poi un Babbo Natale sui trampoli e un folletto giocolieri che promettono di incantare il pubblico.

Tra gli eventi in programma segnaliamo:

Ore 10:00 Momenti di musica e poesia con il Corpo musicale Santa Cecilia e il Centro Giovani e Poesia

Ore 14:00 Canti natalizi eseguiti dal Coro Sant’Ambrogio accompagnato dalla banda cittadina

Ore 14:30 Spettacolo per i più piccoli dal titolo “Il potere di Luna”

Ore 15:30 Giochi in piazza con gli animatori della pastorale giovanile

Ore 16:30 Baby dance con la Polisportiva Triuggese

Ore 17:00 Grande tombolata organizzata dal Comitato Genitori scuole di Triuggio

Per tutta la manifestazione saranno attivi servizio bar e area ristoro con tavoli e panchine per pranzare e brindare in compagnia in vista del Natale.