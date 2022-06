Una pedalata ecologica in ricordo di Antonio Graziano, già presidente della Salus Ciclistica ed ex consigliere comunale. Una sessantina di ciclisti delle società sportive locali sono partiti da Seregno con destinazione Onno, il tragitto più caro a Graziano, grande appassionato di ciclismo scomparso sei mesi fa.

Pedalata fino a Onno in ricordo di Antonio Graziano

Nella mattinata odierna, sabato 11 giugno, una sessantina di ciclisti di una decina di società sportive locali si sono ritrovati al Gelsia Village di piazza Risorgimento per partecipare alla pedalata ecologica in ricordo di Antonio Graziano, scomparso il 10 gennaio scorso all'età di 56 anni. Era stato presidente del Consiglio comunale e dal 2104 presidente della Salus Ciclistica, casacca con la quale aveva corso le prime gare da giovanissimo. Gli atleti percorrono la Seregno - Onno, il tragitto preferito di Graziano, che era solito coprirlo il sabato mattina dopo il caffè in centro.

All'evento la moglie e le due figlie piccole

All'iniziativa, inserita nel programma della Seregno Sport week, era presente il sindaco Alberto Rossi, il promotore Angelo Santambrogio dell'Asd Giacinto Santambrogio oltre alla mamma di Graziano, Lidia, la moglie Silvia e le due figlie Marta di 5 anni ed Elisa di 7, anche le bambine in sella alla bicicletta con la casacca della squadra. "Siamo presenti in tanti, con i colori delle diverse società, per salutare e ricordare Antonio e quanto di importante ha rappresentato per tutti noi", le parole di Rossi visibilmente commosso.

