Estate a Seregno fra arte, musica e cinema all'aperto

A Seregno l'Amministrazione comunale lancia il programma degli eventi estivi, con numerosi appuntamenti di arte, musica e spettacolo fino a metà settembre.

Estate con tanti eventi fino a settembre

Seregno d'estate è il titolo della rassegna estiva del Comune, nella quale si confermano eventi ormai tradizionali come le rassegne Jazzin Seregno, La Milanesiana, Suoni Mobili oltre al Cinema Estate. Il primo appuntamento, da sabato 8 giugno, è la mostra "Sarà la musica che gira intorno" in galleria civica Mariani, a cura del progetto Seregno per la fotografia (visitabile fino a domenica 30 giugno). La chiusura è in calendario sabato 14 settembre con "Ville Aperte. Arte intorno", un itinerario fra installazioni, murales e affreschi (repliche sabato 21 e 28 settembre).

Suoni Mobili con lo spiritual jazz

Due gli eventi (a ingresso libero) con Musicamorfosi per il circuito Suoni Mobili, che quest’anno declina il tema spiritual jazz: sabato 13 luglio nella chiesa di Sant’Ambrogio e lunedì 15 luglio nel Santuario di Santa Valeria. In piazza Risorgimento l’ottava edizione del Jazzin Seregno, festival della musica organizzato da Paper Moon Orchestra: l'esordio mercoledì 19 giugno con Emanuele Tondo Quintet.

Due serate nella Milanesiana

Al teatro San Rocco i due appuntamenti della rassegna La Milanesiana, ideata da Elisabetta Sgarbi: giovedì 20 giugno (dalle 21) "Perfetta", con prologo letterario di Costanza DiQuattro e lo spettacolo di e con Geppi Cucciari (nella foto). Il giorno successivo "Un and down", che prevede il dialogo fra Alberta Basaglia e Sara Chiappori e lo spettacolo di e con Paolo Ruffini. La serata nel centenario della nascita di Franco Basaglia, psichiatra e neurologo italiano.

In estate anche il cinema all'aperto

Confermato anche l’appuntamento con Cinema Estate, nell’area festa della Madonna della campagna al Fuin (ingresso 5 euro, ridotto a 4 euro per under 18 e over 65). L’arena estiva, con le proiezioni dalle 21.30, partecipa all’iniziativa del Mibact “Cinema Revolution”. Anteprima gratuita lunedì 24 giugno al parco di San Salvatore in via Arno, con la proiezione del film di animazione Sing 2 di Garth Jennings.