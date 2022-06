Dopo il pienone di appuntamenti targati Seregno Sport Week, la proposta estiva di eventi in città riparte dal cartellone di arte, musica e spettacolo di SEREgno d’Estate.

Tanti eventi in cartellone per l'estate a Seregno

Un cartellone che - come già annunciato - vivrà due prestigiosi momenti introduttivi il 20 e 21 giugno al Teatro San Rocco con gli incontri di La Milanesiana, il festival culturale ideato da Elisabetta Sgarbi. Se il JazzIn Seregno Festival è ormai una tradizione, la vera novità di quest’anno è il ritorno in grande stile del CinemaEstate, nell’inedita collocazione dell’area Madonna della Campagna in via Cagnola. Il CinemaEstate, inoltre, avrà un preludio già mercoledì 22 giugno al Parco di via Montello-via Arno: la proiezione (a ingresso libero) di “Ainbo Lo Spirito dell’Amazzonia”.

Previsto anche lo spettacolo “La Pace” di Aristofane, proposto da Matteo Bonanni e Adriana Bagnoli, un concerto spettacolo in memoria di Lucio Dalla e l’ormai evento per la rassegna interprovinciale “Suoni Mobili”.

Il programma di giugno

Di seguito il dettaglio del programma degli eventi estivi in città:

Mercoledì 22 giugno

Cinema Estate

Ore 21.30 - parco via Montello – via Arno

AINBO LO SPIRITO DELL’AMAZZONIA

di Richard Claus, Jose Zelada

ingresso gratuito

Cinema Estate Ore 21.30 - parco via Montello – via Arno AINBO LO SPIRITO DELL’AMAZZONIA di Richard Claus, Jose Zelada ingresso gratuito Venerdì 24 giugno

ore 21 - SkatePark, via Nenni

LA PACE di Aristofane adattamento e regia di Matteo Bonanni e Adriana Bagnoli ingresso gratuito

ore 21 - SkatePark, via Nenni LA PACE di Aristofane adattamento e regia di Matteo Bonanni e Adriana Bagnoli ingresso gratuito Venerdì 24 giugno

Cinema Estate

Ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

ASSASSINIO SUL NILO

di Kenneth Branagh

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate Ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola ASSASSINIO SUL NILO di Kenneth Branagh ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Sabato 25 giugno

ore 21 - SkatePark, via Nenni

LA PACE di Aristofane

adattamento e regia di Matteo Bonanni e Adriana Bagnoli

ingresso gratuito

ore 21 - SkatePark, via Nenni LA PACE di Aristofane adattamento e regia di Matteo Bonanni e Adriana Bagnoli ingresso gratuito Sabato 25 giugno

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

ARIAFERMA

di Leonardo Di Costanzo

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola ARIAFERMA di Leonardo Di Costanzo ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Domenica 26 giugno

JAZZin SEREGNO

ore 21- piazza Risorgimento – fronte L’Auditorium

LAURA FEDELE TRIO

ingresso gratuito

JAZZin SEREGNO ore 21- piazza Risorgimento – fronte L’Auditorium LAURA FEDELE TRIO ingresso gratuito Martedì 28 giugno

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

HOUSE OF GUCCI

di Ridley Scott

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Mercoledì 29 giugno

JAZZin SEREGNO

ore 21 - piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium

LOOKING UP PROJECT 4ET

ingresso gratuito

JAZZin SEREGNO ore 21 - piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium LOOKING UP PROJECT 4ET ingresso gratuito Mercoledì 29 giugno

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

BELFAST

di Kenneth Branagh

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola BELFAST di Kenneth Branagh ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Giovedì 30 giugno

ore 21 - piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium

Concerto - spettacolo per i dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla

suonato e raccontato da La carovana dei mondi

DALLAltra parte del mondo

a cura del Teatro dell’Aleph

ingresso gratuito

Il programma di luglio

Venerdì 1 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

ENNIO

di Giuseppe Tornatore

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola ENNIO di Giuseppe Tornatore ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Sabato 2 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 -Madonna della Campagna, via Cagnola

IL RITRATTO DEL DUCA

di Roger Michell

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 -Madonna della Campagna, via Cagnola IL RITRATTO DEL DUCA di Roger Michell ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Domenica 3 luglio

JAZZin SEREGNO

ore 21- piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium

PAPER MOON ORCHESTRA

ingresso gratuito

JAZZin SEREGNO ore 21- piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium PAPER MOON ORCHESTRA ingresso gratuito Martedì 5 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

DOWNTON ABBEY II – Una nuova era

di Simon Curtis

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola DOWNTON ABBEY II – Una nuova era di Simon Curtis ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Mercoledì 6 luglio

JAZZin SEREGNO

ore 21 - piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium

GIANCARLO PORRO SAXOMAT 4ET

ingresso gratuito

JAZZin SEREGNO ore 21 - piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium GIANCARLO PORRO SAXOMAT 4ET ingresso gratuito Mercoledì 6 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 -Madonna della Campagna, via Cagnola

LICORICE PIZZA

di Paul Thomas Anderson

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 -Madonna della Campagna, via Cagnola LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Venerdì 8 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

TOP – GUN MAVERICK

di Joseph Kosinski

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola TOP – GUN MAVERICK di Joseph Kosinski ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Sabato 9 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

SPENCER

di Pablo Larraín

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola SPENCER di Pablo Larraín ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Domenica 10 luglio

JAZZin SEREGNO

ore 21- piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium

GIANFRANCO ANGELIN SOFT JAZZ SOUND

ingresso gratuito

JAZZin SEREGNO ore 21- piazza Risorgimento - fronte L’Auditorium GIANFRANCO ANGELIN SOFT JAZZ SOUND ingresso gratuito Martedì 12 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

FINALE A SORPRESA

di Mariano Cohn, Gastón Duprat

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola FINALE A SORPRESA di Mariano Cohn, Gastón Duprat ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Mercoledì 13 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

SCOMPARTIMENTO N. 6

di Juho Kuosmanen

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola SCOMPARTIMENTO N. 6 di Juho Kuosmanen ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Venerdì 15 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola

LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO

di Pawo Choyning Dorji

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di Pawo Choyning Dorji ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Sabato 16 luglio Cinema Estate ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola - UN EROE di Asghar Farhadi ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Martedì 19 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola

LA FIGLIA OSCURA

di Maggie Gyllenhaal

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola LA FIGLIA OSCURA di Maggie Gyllenhaal ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Mercoledì 20 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola

CORRO DA TE

di Riccardo Milani

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola CORRO DA TE di Riccardo Milani ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Venerdì 22 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola

NOSTALGIA

di Mario Martone

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola NOSTALGIA di Mario Martone ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Sabato 23 luglio - Cinema Estate ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola SETTEMBRE di Giulia Steigerwalt ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Martedì 26 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola

MARCEL!

di Jasmine Trinca

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 Madonna della Campagna via Cagnola MARCEL! di Jasmine Trinca ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Mercoledì 27 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

ALCARRÀS

di Carla Simón

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Cinema Estate ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola ALCARRÀS di Carla Simón ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni) Giovedì 28 luglio

FESTIVAL SUONI MOBILI

ore 21.30 - Chiesa di Sant’Ambrogio, via Edison

ANIMA MUNDI (Italia/India)

Atlantis Trio

ingresso gratuito

FESTIVAL SUONI MOBILI ore 21.30 - Chiesa di Sant’Ambrogio, via Edison ANIMA MUNDI (Italia/India) Atlantis Trio ingresso gratuito Venerdì 29 luglio ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Sabato 30 luglio

Cinema Estate

ore 21.30 - Madonna della Campagna, via Cagnola

E’ STATA LA MANO DI DIO

di Paolo Sorrentino

ingresso € 5,00 a persona (€ 4,00 fino ai 18 anni)

Il programma di agosto