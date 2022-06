Migliaia di presenze alla Seregno Sport week

Migliaia di presenze nei primi giorni della Seregno Sport week, la kermesse promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive con un cartellone di ottanta eventi in diciannove giorni.

Oltre quattromila presenze nei primi cinque giorni della Seregno Sport week, la manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive del territorio. Fra i campioni presenti l'olimpionico Igor Cassina e lo scacchista Luca Moroni, che ha giocato quaranta partite in contemporanea (con una sola sconfitta). Tanto entusiasmo in città e numerose le proposte per tutti i gusti e tutte le età: convegni, saggi e tornei ma anche esibizioni ed eventi musicali nel Gelsia Village allestito in piazza Risorgimento, dove si può giocare e basket e calcetto. Gelsia è sponsor della manifestazione sportiva.

Sabato pedalata in ricordo di Antonio Graziano

Nei giorni scorsi notevole partecipazione alla pedalata Bicinfesta del 2 Giugno e domenica alla Straseregno, manifestazione podistica non agonistica di otto chilometri, organizzata dal Gs Avis. Nell'articolato programma dei prossimi giorni da segnalare sabato mattina la Pedalata dell'Amicizia in memoria di Antonio Graziano, ex consigliere comunale e presidente della Salus Ciclistica. Lunedì 13 giugno (alle 21) in sala civica Gandini sarà presente il giornalista sportivo Nando Sanvito nella serata con le videostorie di sport dal titolo "A braccia alzate".

