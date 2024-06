Si chiude al meglio "Inclusione In Movimento": grande festa sabato a Meda

Anche il sole, in questa primavera non così presente, ha voluto essere presente, sottolineando la grande giornata di festa dedicata ai temi dell’inclusione e della disabilità che si è svolta sabato 1 giugno 2024, a Meda, in Piazza della Chiesa. Un momento di chiusura della rassegna “Inclusione IN Movimento”, alla seconda edizione, che ha visto, dall’inizio del mese di Maggio, appuntamenti di sport e cultura per rendere la Comunità sempre più attenta e pronta all’Inclusione.

"Inclusione In Movimento": una serata di musica, festa, divertimento e attenzione

Un pomeriggio di musica che DJ Funky, anima di AutPop Festival e di Radio M2o, grazie all’Associazione Facciavista, ha reso speciale facendo ballare Meda sulle note di una lineup composta da ragazzi autistici o con la sindrome di Down, cui talento e passione per la musica, mostrati al pubblico, hanno portato magia e

intrattenimento. La sinergia nata tra DJ e partecipanti con abilità diverse ha permesso di offrire un’esperienza straordinaria, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico presente.

Verso sera, spazio agli Amici del Ballo di Meda-Seveso che, con ritmo e partecipazione, hanno permesso alle tante persone presenti di essere coinvolti in un momento di gioia e divertimento d’insieme.

Alle 21:00 il momento più toccante ed emozionante di questa giornata che chiude anche il viaggio tutto dedicato alla musica della molto seguita e apprezzata rassegna “In Chordis et Organo”, organizzata in collaborazione con la Comunità Pastorale di Meda. Un concerto dai toni eleganti e indimenticabili. I 50 elementi dell’Orchestra Esagramma, diretta dal M. Rubino, espressione del Centro di Musicoterapia Sequeri, hanno incantato e rapito il foltissimo pubblico presente sulle note di celebri brani della tradizione sinfonica italiana e internazionale. Momenti di musica d’insieme che ci insegnano la magia e l’incanto che possiamo creare ascoltando e lavorando con gli altri.

Così il Ministro per le Disabilità Onorevole Alessandra Locatelli ringrazia Meda per la cura e l’attenzione mostrata nei confronti di temi così importanti come l’inclusione e la disabilità:

“La Vostra sensibilità e il Vostro lavoro sono molto importanti: fare rete, come fate anche Voi, ci consentirà di dare risposte concrete ed efficaci, di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, e soprattutto di rendere più forti e coese le nostre comunità. Vi ringrazio, quindi, di vero cuore per l’iniziativa di oggi e per il lavoro che portate avanti al servizio degli altri, consapevoli che soltanto insieme possiamo fare sempre di più e meglio.”

Il Vicesindaco e Assessore allo Sport, Stefania Tagliabue, spiega :

“La rassegna “Inclusione IN Movimento” ha messo in luce l’importanza dell’inclusione e della disabilità anche attraverso lo sport. Diversi i momenti che hanno intrecciato questi temi, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di unione e partecipazione per tutti. Iniziative come queste sono fondamentali per promuovere una società più inclusiva e solidale.”

L’Assessore alla Cultura, Fabio Mariani, aggunge: