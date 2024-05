Tutto pronto a Meda per una delle serate più magiche dell'edizione 2024 di INclusione IN Movimento, rassegna di eventi nata con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema dell'inclusione sociale, con particolare priorità ai soggetti fragili.

Alle porte la serata più magica di INclusione IN Movimento 2024

Nella giornata di sabato 1 giugno l'appuntamento è con il Concerto dell’Orchestra Sinfonica “Esagramma” in piazza della Chiesa dove, annunciano gli organizzatori, si respirerà aria di inclusione grazie ai diversi momenti che contrassegneranno il pomeriggio e la serata.

Dalle ore 16:30 alle 18:30, lo speciale DJ Set di DJ Funky animerà il pomeriggio grazie all'iniziativa Autpop Festival, ideata da Associazione Facciavista. Un’esperienza emozionante in cui il famoso DJ Funky affiancherà tutti i ragazzi che si vorranno cimentare ed esibire sul palco, sperimentando insieme alle persone diversamente abili. Proprio il DJ Set di FacciaVista ha presenziato a Monza in occasione de Il Concertozzo di Elio e le Storie Tese.

Per tutta la durata della manifestazione, apericena in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus La Brughiera di Meda e il Gruppo Alpini di Meda, in un'ottica sempre propositiva di mettersi a disposizione della Città in maniera attiva e collaborativa, esprimendo la piena sinergia di forze messa in campo dalle due

Associazioni, rimandando sempre più al tema dell'inclusione. Non mancheranno i balli di gruppo dalle ore 19:30 alle ore 20:30, in collaborazione con Amici del Ballo.

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica Esagramma

Ecco che alle ore 21:00 arriverà il momento più emozionante e atteso di questo sabato: il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Esagramma, parte della Rassegna musicale “In Chordis et Organo” in collaborazione con la Comunità Pastorale di Meda. Un percorso di educazione orchestrale inclusiva e orchestra sinfonica, perfezionamento strumentale e grande orchestra sinfonica integrale. Le note si scrivono sulle cinque linee del pentagramma. Esagramma ha un rigo in più: per dare spazio a tutti, per rendere accessibile a tutti la complessità di una sinfonia e perché è il rigo su cui è possibile l’incontro con l’Altro.

Essendo un’orchestra inclusiva, la scalinata della Chiesa sarà un “palco naturale" con un ingresso accessibile a tutti e tutte (anche in carrozzina e con deambulatori).

Tanti eventi nelle scorse settimane

Disabilità e inclusione ancora una volta trovano spazio tra i temi che l’Amministrazione ha a cuore, così come l'ha travato negli eventi che si sono svolti nelle scorse settimane. Dai primi di maggio infatti Meda ha ospitato, in diversi punti della Città, una vera maratona a tema inclusivo che ha già visto la realizzazione delle sue prime tappe: Domenica 12 maggio 2024: 1° MEMORIAL ALFREDO MARSON / Mercoledì 15 maggio 2024: Presentazione del libro "Volevo essere un

supereroe ma il costume di Wonder Woman era finito" / Sabato 25 maggio 2024: Atletica in Festa 2^Edizione.

E in Medateca

Il filo rosso di questi momenti estivi passa anche in Medateca. Durante il mese di maggio e giugno la biblioteca allestirà una selezione di libri a tema inclusivo.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Cultura e: cultura@comune.meda.mb.it / 0362 396809 o consultare il sito istituzionale del Comune di Meda.