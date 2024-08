Il Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno si prepara ad accogliere un autunno denso di eventi e iniziative che concluderanno la proposta culturale e formativa 2024.

Un autunno denso di eventi a Palazzo Arese Borromeo

A partire da settembre, il palinsesto si animerà con appuntamenti di alto valore educativo e informativo, capaci di attrarre un pubblico vasto e diversificato, interessato ad approfondire temi cruciali per il nostro tempo.

Sono tre le iniziative che stanno per essere avviate da Centro Culturale Europeo: Scuola per politici e amministratori di Enti locali e Regione, il Festival Voci della Storia e i Convegni di politica internazionale.

Scuola per politici e amministratori di Enti locali e Regione 2024, a cura di UPEL (Unione Provinciale Enti Locali), aprirà i battenti venerdì 13 settembre. Giunta alla sua seconda edizione, questa iniziativa offre la possibilità di partecipare a due differenti corsi, uno base e uno avanzato, studiati per rafforzare le conoscenze, competenze e valori necessari per svolgere le attività degli amministratori degli enti territoriali, spesso provenienti da ambiti professionali distanti dal settore pubblico. Sotto la guida scientifica del dott. Giuseppe Mele e la direzione organizzativa del dott. Claudio Biondi, la scuola si propone di esplorare una varietà di temi cruciali per la formazione e l'aggiornamento degli amministratori locali, contribuendo a rafforzare il loro ruolo e la loro efficacia all'interno delle istituzioni.

Il Festival della storia

Mercoledì 25 settembre prenderà il via il Festival Voci della Storia, curato da Eva Musci e Antonio Zappa. La 14° edizione del festival si concentra su un tema di grande rilevanza: il diritto. L'attuale contesto globale, segnato dalla guerra in Ucraina, dalle recenti tensioni israelo-palestinesi, dalle proteste in Iran e dalle crisi climatiche ed umanitarie, ha portato gli organizzatori a riflettere su questo concetto fondamentale. Il festival, articolato in sette incontri, si aprirà con la partecipazione straordinaria di Angelo D'Orsi, che presenterà il suo libro “Gramsci, la biografia”, offrendo al pubblico un’occasione unica per riflettere su una figura storica di enorme importanza e sul concetto di diritto in un’epoca di grandi cambiamenti.

I convegni di politica

A partire da novembre, saranno invece i Convegni di politica internazionale a catturare l’attenzione del pubblico di Centro Culturale Europeo. A cura di Massimo Cacciari e Alessandro Aresu, questi incontri si propongono di analizzare lo stato attuale dei conflitti globali e il disordine internazionale che caratterizza il nostro tempo, con un particolare focus sulle implicazioni delle elezioni che hanno segnato e segneranno il 2024, dalle elezioni di Taiwan a quelle negli Stati Uniti, passando per l'Unione Europea e l'India. Un'opportunità unica per approfondire temi di cruciale importanza e comprendere le dinamiche che plasmano il panorama geopolitico contemporaneo.

Tutti i dettagli e i programmi delle singole iniziative ed eventi sono consultabili sul sito centroeuropeopalazzoborro meo.it.