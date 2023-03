In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo, la Comunità I Girasoli, in collaborazione con il Comune di Triuggio e la Cooperativa di Canonica, organizza un'"Apericolazione in blu".

Una colazione in blu per la Giornata della consapevolezza sull'Autismo

Si tratta una mattinata, quella del prossimo 2 aprile, a cui è invitata tutta la cittadinanza e in cui si trascorreranno un paio d'ore nella sede della Comunità alloggio di via Taverna 17 a Canonica.

Oltre a gustare un ricco buffet dolce e salato, sarà l'occasione di approfondire la conoscenza dell'autismo e ammirare il percorso artistico sulla tematica appositamente allestito all'interno della comunità.

Tutti i cittadini sono invitati, anche ad indossare qualcosa di blu, colore dell'autismo. L'appuntamento è dalle 10 a 12.00 in via Taverna.