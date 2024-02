"Donne al futuro". E' questo il titolo della rassegna di iniziative messe a punto dall'Aministrazione comunale di Arcore in occasione della Festa della Donna che ricorre il prossimo 8 marzo.

Una rassegna tutta al femminile in occasione della Festa della Donna

Una settimana di eventi tutti dedicati alle donne che si terranno dal 2 al 10 marzo presso la suggestiva cornice della Villa Borromeo d’Adda, la Biblioteca, la Sala del camino.

Il calendario si apre sabato 2 marzo con l'inaugurazione della Mostra d'Arte "Tracce di Bellezza - Riflessi Artistici dell'Anima Femminile" presso lo Spazio espositivo in Villa Borromeo. L'appuntamento è a partire dalle 15 e successivamente aperta fino al 10 marzo con i seguenti orari: 9-12/15-18;

Domenica 3 marzo Simposio "Donna e Natura tra Leggende e Realtà" nel Giardino d’inverno Villa Borromeo alle ore 15 mentre venerdì 8 marzo appuntamento con “Semplicemente Donna” nel Giardino d’inverno Villa Borromeo alle ore 20.

E ancora sabato 9 marzo il Circolo artistico propone “Il genio femminile – Storie di donne nella letteratura e nell’arte” presso la sala conferenze della Biblioteca alle ore 16.

Da segnalare infine, domenica 10 marzo, la presentazione del libro “Guidate dal vento” nella Sala del camino alle ore 17.

Un momento per riflettere e celebrare i talenti femminili

Nella sua prima edizione, la Settimana della Donna offre un'opportunità speciale per celebrare i talenti delle donne, riflettere sui progressi compiuti e rinnovare l'impegno per un futuro che le veda protagoniste. In questa prospettiva, "Tracce di Bellezza - Riflessi Artistici dell'Anima Femminile" e "Donna e Natura tra Leggende e Realtà" intendono esplorare il legame profondo tra l’animo femminile e l'armonia con l'ambiente naturale.

La mostra d'arte "Tracce di Bellezza", curata da Rossella Riboldi, Crescenzo Crimaldi e Giovanni Sala, presenta una raccolta eclettica di opere che esplorano concetti di bellezza, forza e resilienza attraverso l'occhio e l'interpretazione delle artiste partecipanti. Attraverso dipinti, sculture e altre forme d'arte, gli spettatori saranno immersi in un viaggio che celebra la diversità e il potenziale delle donne nel plasmare il mondo che ci circonda.

Parallelamente, il simposio "Donna e Natura tra Leggende e Realtà" offre uno spazio per esplorare la connessione ancestrale tra le donne e la natura dove si alternano arte, musica e spettacolo tra leggende e realtà.

La collaborazione con i commercianti

In occasione della settimana dedicata alla donna l'Amministrazione comunale annuncia una importante partnership con i commercianti e gli artigiani locali. Negli esercizi commerciali che espongono la locandina dell'iniziativa troverete sconti o gadget oppure altre proposte riservate alle donne.