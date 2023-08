Ginnastica per anziani, iscrizioni ai corsi semplificate e tariffe agevolate

Il Comune di Giussano organizza da settembre due corsi di ginnastica per anziani, che avranno delle tariffe agevolate e quest'anno, anche un'iscrizione semplificata.

Da settembre, ripartono i corsi per la terza età

Tornano i corsi di ginnastica per la terza, organizzati dal Comune; lo scorso anno erano saltati e tra i motivi, probabilmente, c’è stata anche la difficoltà di portare a termine l’iscrizione, a causa di metodo piuttosto «macchinoso». Pochissimi infatti erano stati gli iscritti, tanto che l’Amministrazione aveva annullato l’iniziativa. Quest’anno però sono state semplificate le modalità di iscrizione, che si potranno effettuare direttamente presso il Municipio.

Due le attività proposte

L’Amministrazione propone una doppia opportunità costituita da un corso di ginnastica dolce (al quale potranno partecipare solo persone over 55) e da un corso di mantenimento per adulti.

Per favorire l’affluenza di utenti, i corsi di ginnastica dolce si svolgeranno a Giussano, Paina, Birone e Robbiano, al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti; il corso di mantenimento per adulti si svolgerà presso la palestra della scuola primaria “Carlo Porta” di via Alessandria.

I corsi avranno inizio il 12 settembre e termineranno il 7 giugno 2024 (il calendario completo dei corsi è disponibile sul sito internet del Comune).

Iscrizioni "facili"

A partire da venerdì 1 settembre, si apriranno le iscrizioni per i corsi svolti in collaborazione con l’associazione S.I.R.E. di Desio, affidataria del servizio. Il personale di segreteria dell’associazione incaricata sarà presente per ricevere le iscrizioni presso gli uffici comunali nelle giornate dell’1, 2, 8 e 9 settembre, dalle 9 alle 12. Nell’impossibilità di recarsi presso il Comune in queste giornate, sarà possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 il numero 334 6853272.

Tariffe agevolate per i residenti

Ad entrambi i corsi potranno iscriversi sia residenti che non residenti nel Comune : per i primi è prevista una tariffa calmierata (90 euro annui per i corsi di ginnastica dolce, 170 euro annui per i corsi di mantenimento) mentre per i non residenti la tariffa avrà un costo annuo rispettivamente di 100 e 190 euro. È richiesto poi il versamento all’asd S.I.R.E. di 10 euro valida come tesseramento per la copertura assicurativa.