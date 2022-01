In Villa Borgia

Prenotazione obbligatoria al numero 039-6829789, per accedere è richiesto Super Green Pass e mascherina FFP2.

L'Amministrazione comunale di Usmate Velate in collaborazione con la Consulta Cultura propone per sabato 12 febbraio un concerto dell'artista Adriano Sangineto per celebrare il Giorno del Ricordo.

Giorno del Ricordo: Usmate propone un concerto sabato 12 febbraio

Ricorre giovedì 10 febbraio 2022 il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale italiana istituita per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Per non dimenticare ed aiutare la riflessione su un argomento rimasto per troppi anni dimenticato, a Usmate è in calendario il concerto “Arpa Creativa”, a cura dell’artista Adriano Sangineto.

Lo spettacolo si terrà sabato 12 febbraio alle ore 21 in Villa Borgia: prenotazione obbligatoria al numero 039-6829789, per accedere è richiesto Super Green Pass e mascherina FFP2.

“Non è un semplice concerto d’arpa celtica – racconta Sangineto nel presentare il suo spettacolo - ma una performance variopinta che dimostra la sorprendente versatilità di uno strumento da sempre relegato ad ambientazioni ancestrali. Melodie popolari, ritmiche moderne e sonorità pop creano uno spettacolo multiforme con colpi di scena che trascinano il pubblico verso situazioni inaspettate”.

La maggior parte dei brani presentati durante lo spettacolo sono composizioni originali di Adriano Sangineto che si rifanno a melodie e ritmiche più consuete. Arpa, movimento, voci, mani e piedi che si incontrano e si alternano durante tutto lo show.

Per contribuire alla riflessione della cittadinanza sulla tragedia delle foibe, presso la Biblioteca Civica sono disponibili alcuni volumi che aiutano ad approfondire l’argomento.