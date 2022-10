Giostre, concerto, fiera e fuochi d'artificio per la festa a Giussano

Entra nel vivo questo weekend la festa patronale di Giussano, con tanti appuntamenti da non perdere. Domenica 2 e lunedì 3 ottobre la città si animerà con il tradizionale fierone e il parco divertimenti, per poi attendere con il naso all’insù il gran finale: lo spettacolo pirotecnico.

Gli eventi

Questa sera, sabato 1 ottobre, da non perdere sarà il concerto “Il colore dei pensieri” a cura della Pooh Official Tribute Band, in programma dalle 21 nel Parco di villa Sartirana (ingresso a pagamento, biglietto unico 5 euro), che darà il via ai festeggiamenti del weekend. Domenica 2 e lunedì 3 ottobre, dalle 8 alle 20, spazio alla fiera merceologica per le vie del centro e al parco divertimenti in via Nenni e nel Piazzale del Mercato: bancarelle, sapori, suoni, giostre e colori sapranno come da tradizione essere il fulcro di una grande festa per tutta la città e per tutte le età.

Il Gran finale

Il clou, come sempre attesissimo, è previsto per lunedì 3 ottobre: alle 21.30, al Parco Nicholas Green, andrà in scena lo spettacolo pirotecnico a cura della premiata ditta "Pirotecnica Verga": colori, suoni e bagliori renderanno magico il cielo di Giussano e concluderanno l’edizione 2022 della Festa Patronale, dando idealmente l’arrivederci all’anno prossimo.