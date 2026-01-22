Il Palio degli Zoccoli 2026 sarà il 14 giugno

Annunciata la data in cui si svolgerà la 36esima edizione del Palio degli Zoccoli: la competizione si terrà il 14 giugno 2026.

La storia del Palio

Organizzato per la prima volta negli anni Ottanta, il Palio omaggia di anno in anno la storica Battaglia di Desio, avvenuta il 21 gennaio 1277, che ha segnato la vittoria dei Visconti sui Torriani e l’inizio della signoria di Milano. Durante la giornata in cui si terrà la 36esima edizione, è in programma la sfilata del corteo storico per le strade del centro cittadino. Sfileranno dame e cavalieri, contadini, frati, soldati, cacciatori, nobili e contabili: ognuna delle 11 contrade ha la sua caratteristica. In fondo al corteo, i protagonisti della battaglia. Lo sconfitto, Napo Torriani, rinchiuso in una gabbia trainato dai buoi, e il vincitore Ottone Visconti a cavallo.

La rivelazione della data

L’annuncio della data ufficiale in cui si terrà la competizione è stato pronunciato dal Gran Maestro, Gaetano Riva, della contrada di San Pietro al Dosso, vincitrice dell’ultima edizione del Palio. La data ufficiale in cui si svolgerà il Palio degli Zoccoli è domenica 14 giugno.

“Il Comitato organizzatore e tutte le contrade di Desio danno inizio, da oggi, alla preparazione dell’edizione di quest’anno”, ha affermato Riva.

Nelle settimane che precedono la staffetta finale si terrà anche l’attesa cerimonia di investitura, durante la quale i corridori, accompagnati dai maestri di contrada, prometteranno di competere con lealtà e impegno.