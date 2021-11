La Camminata memorial in ricordo di Simone, fa il pienone

Giussano

L'associazione sabato premierà anche i neolaureati del concorso Prisla

Grande successo per l’evento organizzato dall’associazione «Io corro con Giovanni», domenica, al laghetto di Giussano.

Si torna a correre, in ricordo di un amico

C’era tutto l’entusiasmo e la voglia di rimettersi a camminare e correre, di nuovo in presenza, al primo «Memorial Simone Caglio». L’evento organizzato domenica 7 novembre dall’associazione «Io corro con Giovanni» è stato un gran successo: tutti di nuovo insieme e finalmente non più in modo virtuale. Una giornata bellissima, alla quale erano presenti bambini, famiglie, appassionati runners, amministratori comunali e tanti amici dell’associazione painese impegnata nella lotta alla Sla.

Grande partecipazione

Complice la bella giornata di sole, la camminata di 5 km con partenza per la prima volta dal dal laghetto, ha visto la partecipazione di 500 persone (il limite massimo consentito), ma i tagliandi che l’associazione è riuscita a «vendere» sono stati quasi il doppio (920, per l’esattezza). E per la speciale occasione l’associazione ha voluto anche una mascotte altrettanto speciale: «Johnny lo Scoiattolo», amato da tutti, grandi e piccini.

Premio PriSla

L'associazione dopo il successo di domenica, si prepara ad un altro importante evento: il premio PriSla, rivolto ai neolaureati con una laurea per la ricerca sulla Sla. Sabato 13 novembre in sala Aligi Sassu, in Municipio, il presidente del sodalizio Gilberto Colombo premierà tre giovani che hanno concluso il loro corso di studi con tesi di ricerca sulla sclerosi. Durante l’evento interverranno i più grandi esperti medici in campo e l’incontro sarà moderato dal giornalista Nando Sanvito.