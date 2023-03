Marzo a Desio: tanti eventi per valorizzare le associazioni

"È con grande soddisfazione che presentiamo il ricco programma degli appuntamenti del mese di marzo a Desio", racconta l'Assessore alla Cultura ed Eventi. "Il nostro obiettivo è valorizzare le iniziative delle associazioni locali e offrire un'ampia scelta di eventi che soddisfino gli interessi delle diverse fasce d'età dei cittadini. Grazie alla collaborazione delle associazioni e degli artisti locali, siamo in grado di proporre alla Città numerose occasioni per il tempo libero e la cultura che spaziano tra diverse forme di espressione creativa, dal teatro, alla letteratura e all'arte. Inoltre, in occasione della festa della donna dell'8 marzo, insieme alle associazioni abbiamo previsto uno specifico cartellone di appuntamenti dedicati alla valorizzazione della figura femminile e alla parità di genere ."