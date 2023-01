Un febbraio ricco di attività, per piccoli e grandi lettori, in Biblioteca a Desio.

Sostenere la lettura nei bambini, in Biblioteca a Desio tante proposte per tutti

A promuoverlo, sostenendo l'importanza della lettura come mezzo di accrescimento personale, è l'Amministrazione di Desio in collaborazione con la biblioteca civica che il prossimo mese propone diverse iniziative come "Rime, coccole e guardi", la Notte dei Peluche e il Torneo letterario a squadre.

Tutte le informazioni e i dettagli possono essere richiesti al numero 0362392317 oppure per posta elettronica all’indirizzo biblioteca@comune.desio.mb.it.

Nati Per Leggere

Prosegue il contenitore "Pomeriggi Nati per Leggere in Biblioteca – Rime coccole e sguardi”, proposta ludico culturale che vuole creare relazione fra genitori e figli attraverso la lettura. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 3 e 10 febbraio, dalle 15 alle 17: una bibliotecaria o una volontaria saranno a disposizione di piccoli (0/5 anni) e genitori per radunarsi intorno a storie e racconti. Eventi a ingresso libero.

La notte dei peluche

Un'iniziativa dedicata ai bambini dai 4 ai 9 anni (e ai loro pupazzi) e articolata in due momenti: venerdì 10 febbraio alle 17 sono previste letture e il saluto ai peluche che vengono lasciati a passare la notte in biblioteca. Il mattino dopo, sabato 11 febbraio alle ore 10.30, ci sarà la riconsegna dei pupazzi con ascolto di una storia. Per info 0362392317, @: desio@brianzabiblioteche.it.

Torneo Letterario

Un torneo letterario per lettori adulti ideato e condotto dal leggistorie Gianni Trezzi: un gioco a squadre a colpi di domande per lettori appassionati. In programma sabato 18 febbraio alle 16, con iscrizione obbligatoria per i "giocatori" chiamando il numero 0362392317. All'evento possono comunque assistere tutti i cittadini e i lettori interessati.