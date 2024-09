Immagini Sonore arriva a Usmate Velate con il concerto di Sang Eun Kim e Luigi Giachino

Dopo l'apertura ad Arcore sabato 7 settembre, prosegue con successo la rassegna musicale del circuito cameristico interprovinciale Brianza Classica e dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, intitolata "Immagini sonore".

Immagini Sonore arriva a Usmate con il concerto di Sang Eun Kim e Luigi Giachino

La seconda tappa della manifestazione sarà domenica 22 settembre nella settecentesca Villa Scaccabarozzi a Usmate Velate, dove, la voce del soprano Sang Eun - Angela Kim sarà accompagnata dalle note del pianoforte suonato dal Maestro Luigi Giachino.

Appuntamento alle 17 con Singing the Movie. Verranno eseguite musiche di Charles Chaplin, Harold Arlen, Max Steiner, George Gershwin, David Hoffman, Livingston Cole Porter, Jerome Kern, Leonard Bernstein, Henry Mancini Frederick Loewe, Andrew Lloyd Webber e altri brani tratti da colonne sonore di celebri film come: Il Mago di Oz, Casablanca, Titanic, Cenerentola, Colazione da Tiffany, My first Lady, Tempi moderni e altri.

La solista coreana

Sang Eun Kim nativa della Corea del Sud, allieva di Sung Hee Park, ha conseguito la laurea in Musica presso la EWHA Womans University di Seoul con il massimo dei voti, ottenendo altresì il Primo premio. In seguito, con l’obiettivo di perfezionare la conoscenza linguistica e confrontarsi direttamente con il patrimonio artistico italiano, in particolare con l’opera, si è stabilita in Italia, dove si è perfezionata con Sonia Franzese e con Riccardo Ristori al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria per il biennio Accademico. Attiva come solista, si esibisce costantemente in numerosi centri musicali italiani e stranieri ed ha vinto il primo premio al Concorso “Talenti in Canavese” 2019.

La grande esperienza di Luigi Giachino

Luigi Giachino, dopo i diplomi in pianoforte e composizione, ha proseguito gli studi con Vincenzo Vitale e Giorgio Ferrari. Ha conseguito un attestato di specializzazione CEE in composizione, arrangiamento e direzione d’orchestra di musica extracolta. I suoi lavori cameristici, sinfonici e lirici, sono eseguiti periodicamente in concerti e registrazioni. È stato fellow della Bogliasco Foundation per la composizione del melodramma “La casa del nonno” (Sonzogno). Tra i premi, nel 1993 ha vinto una borsa di studio della Direzione Generale SIAE per studiare con Carlo Savina e ne è diventato assistente in diverse sedi (Scuola di Musica di Fiesole, Conservatorio di Genova, Alassio Laboratorio Musica, ecc.).

È autore di balletti, musiche di scena e schermiche per vari committenti, fra i quali Raidue, TorinoSpettacoli, Ministero dell’Ambiente -­‐ Commissione Europea DG XI -­‐ Lipu, Città di Torino, Giugiarodesign, Raitre, Università di Torino, Accademia Regionale di Danza di Torino, International Help, Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi. Spesso impegnato in concerti, masterclass e giurie di concorso, dal 2004 al 2007 è stato docente presso l’Università di Torino e di Genova e responsabile musicale della televisione universitaria Extracampus. Ha svolto attività musicale in Francia, Spagna, Germania, Austria, Principato di Monaco, Siria, Slovenia, Romania, Polonia, Svizzera, Belgio, Turchia, Brasile e Giappone. Dal 1986 svolge attività organizzativa per più Enti, Associazioni e Amministrazioni Pubbliche. Dal 1990 è titolare di cattedra di Composizione presso il Conservatorio di Genova. Nel maggio 2024 è stato eletto Direttore del Conservatorio di Genova per il triennio 2024/2027.

Tutte le iniziative

Per restare sempre aggiornati sulle iniziative della rassegna, oltre al sito e ai social, è nata ClassicAPPeal l’App di Brianza Classica, in cui si possono trovare informazioni sui concerti e sui musicisti, approfondimenti, foto e video. È disponibile gratuitamente scaricandola dagli store del proprio smartphone o attraverso il seguente link: https://bit.ly/3M1XCph