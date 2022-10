Così come a Concorezzo, anche a Vimercate ripartono, finalmente in presenza, i corsi dell'Università del Tempo Libero. Corsi che quest'anno registrano già il tutto esaurito.

Tutti esauriti i posti all'Università del Tempo Libero di Vimercate

Ieri, all'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico che è stata l’occasione per distribuire gli attestati di partecipazione per gli iscritti da 10, 20 e 30 anni, hanno preso parte il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, l'assessore alla promozione della città Elena Lah e il gruppo di volontari che da anni collabora con l'Amministrazione per la buona riuscita di tutti i corsi.

“La grande soddisfazione di tornare a imparare insieme, condividere e fare gruppo non ha prezzo. Dicono che non sia mai troppo tardi per piantare un albero, spero che la conoscenza prosegua rigogliosa ad abitare Vimercate anche grazie alle attività dell’Università del Tempo Libero” le battute iniziali dell’avvio ai corsi 2022 dell’Assessora Lah.

Foto 1 di 3 Vimercate - Inaugurazione UTL 2022 Foto 2 di 3 Vimercate - Inaugurazione UTL 2022 Foto 3 di 3 Vimercate - Inaugurazione UTL 2022

Sedici corsi in partenza

Quest’anno le iscrizioni ai corsi hanno registrato il tutto esaurito, molti i cittadini di Vimercate che hanno aderito alla proposta ai quali si affiancano le numerose iscrizioni provenienti dai comuni limitrofi.

I corsi, che si tengono il lunedì e il giovedì pomeriggio presso TreatrOreno, sono 16 tra i quali due novità: Musica e Scienza della terra.

Ogni informazione potrà essere richiesta in Biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico.