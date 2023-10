Un successo la vendita della Torta del cuore

Oltre 1000 torte vendute e circa 10.000 euro raccolti: la torta del cuore, tradizionale iniziativa di Desio, è stato un vero successo.

Torta quasi sold out già dopo un giorno

Come da consuetudine, in occasione della festa patronale cittadina, i volontari di Pro Loco, della Bocciofila parco, Cannisti di Muggiò e del Gruppo marciatori di Desio hanno venduto e distribuito il dolce più famoso della città: la torta del cuore. Tantissimi sono stati i desiani e non che, questo weekend, si sono recati lungo le vie del centro storico per ritirarla o acquistarla. L’iniziativa è stata un successo, sono state infatti vendute oltre 1000 torte che nel primo pomeriggio di domenica 1 ottobre sono quasi andate sold out.

“La vendita della torta del cuore è andata alla grande, le vendite sono state tantissime tanto da aver reso necessario un’ulteriore ordine per assecondare le tantissime richieste dei desiani. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per la vendita e la distribuzione della torta e anche il direttore generale di Ats Brianza, il dottor Trivelli, per la consueta, cortese e fattiva collaborazione”, ha affermato il primo cittadino Simone Gargiulo.

La torta solidale che fa bene all’anima

Raccolti circa 10.000 che verranno donati all’ospedale Pio XI di Desio per l’acquisto di due defibrillatori per il dipartimento maternità-infantile del nosocomio cittadino.