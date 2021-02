Fuga di gas questa mattina (lunedì 22 febbraio 2021) all’ex tessitura di via Cadorna a Macherio.

Fuga di gas all’ex tessitura

Intervento dei pompieri di Carate Brianza e Seregno questa mattina intorno alle 9 per una fuga di gas in via Cadorna, all’altezza del civico 34. L’area interessata dall’intervento è l’ex tessitura Rivolta dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Proprio durante questi lavori inavvertitamente è stato tranciato un tubo che ha provocato la fuga di gas. Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti due squadre di Vigili del fuoco e i tecnici dell’azienda Reti Più.

Intervento dei pompieri a Triuggio

Pompieri anche a Triuggio, domenica 21 febbraio, intorno alle 12.30, intervenuti per spegnere un incendio divampato sul tetto di una palazzina di via Meucci nel centro abitato di Triuggio. Ancora sono da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo che, fortunatamente, è risultato di ridotte dimensioni e non ha causato gravi danni all’immobile di tre piani. E’ toccato agli uomini del distaccamento di viale Martiri della Libertà a Lissone spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile, una villetta nella quale abitano un paio di famiglie. Fortunatamente nessuno degli abitanti è rimasto intossicato. Nella notte tra sabato e domenica sempre i Vigili del fuoco di Lissone, insieme ai colleghi del Comando provinciale di Monza, sono intervenuti anche in via Buccari a Monza.