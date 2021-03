Incidenti: due ciclisti feriti.

Mattinata sfortunata oggi, domenica, per gli appassionati delle due ruote. Nel giro di pochi minuti si sono registrati due incidenti che hanno coinvolto altrettanti ciclisti e hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza.

Ciclista investito a Cesano Maderno

Il primo in ordine di tempo è avvenuto a Cesano Maderno, in via Magenta, poco dopo le 9.30. Un ciclista di 41 anni è stato investito da un altro veicolo. Sul posto per i soccorsi i Carabinieri della Compagnia di Desio e un’ambulanza in codice giallo.

Rovinosa caduta a Triuggio

Il secondo, 20 minuti dopo, a Triuggio. E’ accaduto in via Conte Taverna, in località Canonica. Un 53enne è caduto rovinosamente dalla bicicletta. Non risultano altri veicoli coinvolti. Anche qui intervento dell’ambulanza in codice giallo e Carabinieri di Monza in posto.