"Io non rischio": Protezione Civile in piazza a insegnare le buone pratiche

"Io non rischio": i volontari della Protezione Civile in piazza Conciliazione a Desio a insegnare le buone pratiche.

Sabato l'iniziativa "Io non rischio"

Sabato 12 ottobre, in contemporanea con centinaia di piazze italiane, anche Desio partecipa alla Giornata Nazionale della campagna "Io non rischio", dedicata alle buone pratiche di Protezione Civile, promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS - Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza

“Questa iniziativa – dichiarano il sindaco, Simone Gargiulo, e il vicesindaco e assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Andrea Villa - fornisce indicazioni preziose per istruire e preparare famiglie, scuole e aziende ad essere pronte per affrontare eventuali situazioni di pericolo. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa campagna, adottando misure preventive e diffondendo la cultura della sicurezza, di fondamentale importanza per il territorio. La conoscenza e l’informazione sono fondamentali per fronteggiare qualsiasi emergenza, perché la sicurezza è un impegno collettivo e insieme possiamo fare la differenza". Villa precisa anche: "Ho accolto subito la proposta del coordinatore di Protezione Civile cittadino di coinvolgere i bambini poiché ogni iniziativa è utile a sensibilizzare la cittadinanza sull'operato della Protezione Civile e su come comportarsi in caso di situazioni critiche".

Il coordinatore Marino

Il coordinatore del Gruppo comunale di Protezione Civile di Desio, Gianluca Marino, aggiunge:

"Questa è una grande operazione di coinvolgimento di tutta la comunità, che parte dal volontariato. Oggi più che mai occorre consolidare la consapevolezza che i cittadini sono parte attiva nel sistema di Protezione Civile e che, in caso di necessità, risultano di grande supporto. A causa dei cambiamenti climatici spesso infatti assistiamo a fenomeni sempre più frequenti e intensi, è quindi essenziale che le persone sappiano come comportarsi a tutela della sicurezza propria e degli altri".

La campagna nazionale

La campagna nazionale della Protezione Civile, “Io non rischio”, mira ad accrescere la consapevolezza, individuale e collettiva, sui rischi naturali e antropici che interessano l’Italia, promuovendo le azioni utili a prevenirli o in grado di ridurne le conseguenze. La campagna si fonda sulla preziosa collaborazione tra la comunità scientifica, il mondo del volontariato organizzato di protezione civile e le istituzioni, nazionali e locali, che lavorano in sinergia con l’intento di rendere i cittadini attori partecipi del Servizio Nazionale e capaci di compiere scelte consapevoli, ogni giorno e in situazioni di crisi. A oggi la campagna contribuisce a diffondere la cultura della prevenzione e delle buone pratiche di Protezione Civile per i rischi: alluvione, terremoto, incendi boschivi, maremoto, vulcanico (Campi Flegrei, Stromboli, Vesuvio e Vulcano), industriale, nucleare e grandi dighe. Sul sito ufficiale www.iononrischio.it e sui profili social della Campagna (su Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. E' possibile restare aggiornati seguendo l’hashtag #iononrischio2024. Qui la mappa interattiva per cercare le piazze organizzate in tutta Italia in occasione della Giornata Nazionale.