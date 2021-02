Scoperta l’identità dell’uomo morto ieri sera in un incidente stradale

Drammatico incidente a Barlassina dove è deceduto un uomo di 54 anni originario di Cantù sabato sera intorno alle 22.00. Condizioni non gravi per l’altra persona coinvolta.

Drammatico incidente, morto un 54enne

E’ Angelo Cuccia il 54enne originario di Cantù morto ieri sera a Barlassina in via Longoni, strada che conduce a Cogliate. L’uomo, che era alla guida della sua Honda, si è scontrato contro un albero lungo la strada e successivamente si è ribaltato più volte con il suo mezzo. Un impatto tremendo che non ha lasciato alcun scampo all’uomo che con il suo mezzo è finito contro una centralina del gas: sul posto sono arrivati poco dopo i Carabinieri della compagnia oltre a due ambulanze e un’automedica. Sul posto anche i Vigili del di Monza intervenuti per estrarre il conducente dell’auto e per accertare che non ci fossero fughe di gas.

Al suo fianco un 50enne che fortunatamente non ha riportato gravi lesioni e che è stato trasportato in ospedale in codice verde.