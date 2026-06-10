Presentata questa mattina, a Palazzo Arese Jacini di Cesano Maderno, la seconda tappa della sedicesima edizione del Giro Handbike 2026, uno degli eventi paralimpici più rilevanti in Europa. In tutto cinque tappe, tutte inserite in categoria UCI C1.

Tutto pronto per la tappa brianzola del Giro Handbike

L’appuntamento è per domenica 21 giugno. I migliori atleti nazionali ed europei si sfideranno su un circuito di 5,1 chilometri nel centro cittadino di Cesano Maderno; i più veloci lo percorreranno undici volte. Partenza alle 11 da piazza Monsignor Arrigoni verso piazza Vittorio Veneto, via IV Novembre, via Borromeo, via Cantù, via Don Remartini, per poi inoltrarsi tra le vie San Carlo, Barbarossa, Garibaldi, Milano, Indipendenza, Cavallotti, Manzoni, Cavour, Conciliazione, Duca d’Aosta, Matteotti, corso Roma e corso della Libertà. Tutta la città sarà animata fin dal mattino, con il Meeting Point degli atleti in piazza Arese. Nel cortile d’onore di Palazzo Arese Jacini, nel primo pomeriggio, le premiazioni: quattro le maglie in palio.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento internazionale che unisce agonismo, inclusione e riscatto – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – La nostra città si conferma capitale dei grandi appuntamenti sportivi, bissando la straordinaria esperienza del maggio dello scorso anno, con l’arrivo di tappa del Giro d’Italia. Il giro handbike è una delle manifestazioni sportive più emozionanti e significative del panorama paraciclistico, un appuntamento di rilievo assoluto che richiamerà i migliori atleti della disciplina, pronti a sfidarsi in una gara che unisce la pura performance atletica a un messaggio sociale molto importante. Ringrazio gli organizzatori del Giro, l’assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi, il Comitato di tappa, gli sponsor che ancora una volta supportano le nostre manifestazioni e tutti gli uffici che in questi mesi hanno lavorato per preparare gli aspetti logistici della tappa. La nostra città conferma la capacità e la visione necessarie per gestire eventi di questa portata. Al centro di questa giornata non ci saranno solo i cronometri e le medaglie, ma i valori fondanti che la nostra città promuove da sempre. Invito tutta la cittadinanza e gli appassionati a non mancare a questo appuntamento e a scendere in strada per sostenere i campioni dell’handbike e per dimostrare, ancora una volta, la straordinaria capacità di accoglienza e l’orgoglio della nostra città”.

“Sono estremamente orgoglioso di riportare per la seconda volta il Giro Handbike nella mia splendida cittadina brianzola – così Fabio Pennella, presidente Seo Organizzatore del Giro Handbike – Cesano Maderno è una città capace di attrarre, coinvolgere ed emozionare il pubblico come ha già dimostrato lo scorso anno con l’arrivo di tappa del Giro d’Italia professionisti. Sono certo che anche quest’anno tributerà la stessa accoglienza agli atleti del Giro Handbike ospitando la seconda tappa della sedicesima edizione, che avrà un significato speciale, perché ricorderemo anche l’amico Alex Zanardi, pioniere indiscusso della nostra disciplina sportiva. Sarà una tappa internazionale di altissimo livello, capace di regalare grande spettacolo ed emozioni a tutti i miei concittadini e agli appassionati che saranno presenti lungo il percorso”.

Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, è intervenuta alla presentazione con un videomessaggio:

“Con orgoglio e gratitudine ricordiamo Alex Zanardi, recentemente scomparso, che ha avuto il merito di portare la handbike – già presente da decenni come ausilio sportivo – a un livello tecnico e mediatico senza precedenti, cambiandone l’utilizzo e la percezione pubblica. Il Giro Handbike incarna i valori più alti dello sport e richiama l’attenzione sull’inclusione, trasformando ogni atleta in un esempio di resilienza. Come Regione abbiamo concesso il patrocinio perché crediamo nello sport come straordinario strumento di valorizzazione delle persone con diversa abilità. Per questo abbiamo rivisto i criteri dei bandi per le manifestazioni sportive, aumentando dal 10% al 15% la quota riservata agli eventi paratletici”.

Presenti in Sala Giunta del Municipio, invece, i rappresentanti degli sponsor e delle società sportive e delle associazioni cittadine che contribuiscono all’evento. La Tappa del Giro Handbike, così come tutti gli eventi del palinsesto di Sport in Città, è organizzata con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia, nonché con il fondamentale sostegno di Avis, BrianzAcque, Bracco Imaging spa, BCC Barlassina, BCC Carate e Treviglio, Europarty, Gariboldi Riccardo Tendaggi, Gelsia srl, Giussani Automobili, Hi-Tek Solutions, Lario Mi Auto, Linkinformatica, Mister Help – La Moderna, Pasticceria Orsenigo, S.M.L. – Studio Mariani. Saranno circa 50 i cittadini che, rispondendo all’avviso lanciato dal Comune e grazie all’impegno del Comitato di tappa e alla sensibilità delle associazioni locali e delle società sportive, faranno parte del team per il presidio viabilistico, insieme alla Polizia Locale e alle Forze dell’ordine che garantiranno lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza. Lo staff sarà riconoscibile attraverso le speciali magliette realizzate dal Comune.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione saranno predisposte specifiche modifiche alla viabilità durante il passaggio della corsa che verranno comunicate nei giorni precedenti la gara sul sito istituzionale e su tutti i canali social del Comune. Nel giorno della tappa, Palazzo Arese Borromeo sarà aperto alle visite con un biglietto speciale al costo ridotto di 3 euro.