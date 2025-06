A livello di indotto generale si può stimare che nel territorio di Cesano Maderno il Giro d'Italia ha generato sul medio periodo un giro d'affari di oltre 4 milioni di euro.

Giro d'Italia: tutti i numeri dell'evento da 80mila presenze

La stima dell'impatto economico è contenuta nello studio che l'Amministrazione comunale ha commissionato al Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi e Monza e Brianza e che ieri, martedì, è arrivato in Municipio. Sono state 80mila le presenze in città. La spesa media degli spettatori, sempre secondo Confcommercio, è stimata in 66 euro al giorno.

Il bilancio economico dell'evento

Le cifre sulla Tappa di giovedì 29 maggio della Corsa rosa sono state rese note oggi in Municipio dal sindaco Gianpiero Bocca.

Per quanto riguarda le sponsorizzazioni finanziarie, le risorse messe a disposizione dagli sponsor locali sono state 179.218 euro, mentre le sponsorizzazioni tecniche 127.874 euro. "A questa cifra si deve aggiungere il contributo di Regione Lombardia pari a 30mila euro per avere partecipato al bando per il sostegno alla realizzazione di grandi eventi sportivi e i 40mila euro del Ministero per il bando Bici in Comune a cui abbiamo partecipato con la città di Seregno", aggiunge il sindaco Bocca. Il Giro d'Italia, quindi, ha portato risorse dirette e indirette pari a 377.092 euro.

Sono state invece 365.761,44 le uscite. Di queste, 244mila euro per la convenzione con Rcs necessaria a portare in città la tappa e 121.761,44 euro per spese riconducibili all'organizzazione e alla promozione dell'evento.

Sono state 34 le aziende che hanno sostenuto il progetto del Giro d'Italia in città. Gli sponsor tecnici hanno dato il loro contributo alla realizzazione di parte del materiale promozione, per i lavori sulle strade, per le operazioni di pulizia prima e dopo l'evento, per lo sfalcio del verde e per il servizio di catering offerto nelle diverse iniziative.

“Abbiamo lavorato tanto per garantire a Cesano Maderno il massimo successo ad un evento di questa portata, seguendo allo stesso tempo anche tutte le altre priorità dell’Amministrazione comunale - ha detto il sindaco Gianpiero Bocca - La manifestazione è stata gestita nel migliore dei modi, grazie alla collaborazione dei dipendenti comunali, dei volontari e delle Forze dell’Ordine che hanno svolto un lavoro davvero egregio per far fare bella figura alla nostra città a livello mondiale. Credo che tutti siano entusiasti del risultato ottenuto. Il bilancio economico è sicuramente molto positivo sia in termini di indotto che in termini di risorse messe a disposizione per garantire tutta l’organizzazione. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per l’ottima riuscita dell’iniziativa”.

Il servizio di pulizia della città durante e post-evento, garantito grazie alla sponsorizzazione tecnica di Gelsia Ambiente, ha fatto sì che la città fosse in ordine già dal giorno successivo alla manifestazione. Il giorno della tappa, giovedì 29 maggio, le operazioni di spazzamento e pulizia manuale sono iniziate alle 5 con 7 operatori, più due macchine spazzatrici che hanno percorso l’area del circuito di gara. Dalle 13 alle 17 è stata garantita la presenza costante sul territorio comunale di due operatori e dalle 17 alle 20 di quattro operatori e tre macchine spazzatrici. Il mattino seguente gli operatori hanno preso servizio con un’ora di anticipo per rifinire e completare le operazioni di pulizia. Inoltre, Rcs, organizzatrice del Giro, ha incaricato una cooperativa specializzata della pulizia delle aree relative all’arrivo della gara in corso Roma, al Villaggio del Giro in piazza 25 Aprile, al Giro E e ai parcheggi di piazza Facchetti. La Cooperativa Solaris, altro sponsor tecnico, ha provveduto al taglio erba su 50 mila metri quadrati di superficie e alla rifilatura dei bordi strada su 20 mila metri lineari di territorio. Grazie al supporto tecnico della ditta Ronzoni è stata effettuata la sistemazione dell’asfalto su circa 4.000 metri quadrati di strade.

I commercianti e le vetrine in rosa

Il Comune ha distribuito a tutti i commercianti un kit con vetrofania, locandina Villaggio del Giro, bandierine e logo plastificato rosa, per promuovere le “Vetrine in rosa”. Sono state consegnate nei negozi 350 vetrofanie e altrettante locandine del Giroland, 700 bandierine e per ciascuna attività 1 metro e venti di banner con il logo del Giro.

Inoltre, sono state consegnate nei negozi e nei capannoni industriali 613 lettere informative con la mappa del Giro d’Italia. È stato lanciato il concorso “La Vetrina in rosa più bella”. Il contest fotografico ha ricevuto foto da parte di 42 commercianti più 6 foto inviate dopo la chiusura del concorso per un totale di 48 foto. Il vincitore del contest è il negozio “Flowers e Garden” di Massimiliano Marcato, del quartiere Molinello, premiato con un pass per assistere alla manifestazione nell’area Hospitality.

La sicurezza dell'evento

Sono stati impegnati 170 uomini delle Forze dell’Ordine tra reparti speciali (cinofili antiesplosivo, unità di pronto intervento per situazioni critiche, artificieri), operatori Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. I servizi sono stati coordinati dal questore di Monza e della Brianza, sulla base di quanto disposto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Monza e della Brianza. Al lavoro anche 18 agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno più quelli dei Comandi degli altri Comuni, per un totale di 50 agenti. Le Forze dell’Ordine hanno coordinato la sicurezza operando dal Posto avanzato di Comando alla Centrale operativa della Polizia Locale in via Fermi. Presenti tutte le Forze dell’Ordine: la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, Areu, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia Locale.

I volontari

Sono stati 229 i volontari che hanno dato la loro disponibilità per contribuire ad offrire supporto informativo e logistico. A questi si aggiungono i 65 volontari della Protezione Civile di Cesano Maderno e della Provincia. In campo anche 28 volontari della Croce Bianca con ambulanze, postazioni dinamiche e un punto di atterraggio elisoccorso. Era presente anche un medico anestesista rianimatore insieme al personale infermieristico specializzato per eventuali urgenze a beneficio della popolazione.

Presenze da tutto il mondo

Otre 1.500 visitatori di tutte le nazionalità hanno visitato le mostre aperte: “Ladri di Biciclette” a Palazzo Arese Borromeo, “Due ruote in rosa” all’Auditorium Disarò, “Bici al Museo” al Museo didattico del Legno. Sono state registrate presenze da Brasile, Belgio, Bulgaria, Austria, Messico, Australia, Turchia, Olanda, Stati Uniti, Germania, Francia. Sono arrivate in città la delegazione della Danimarca con il ministro per gli Affari Esteri e altri rappresentanti ufficiali e il console dell’Ecuador insieme ad altri delegati.