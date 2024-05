"Vietato calpestare i sogni": il messaggio di Nico Acampora di PizzAut e monsignor Luca Raimondi

"Vietato calpestare i sogni": parole di speranza e inclusione a Desio per un'iniziativa che ha visto dialogare Nico Acampora, di PizzAut, e monisgnor Luca Raimondi, Vescovo Ausiliare della Chiesa di Milano, che in passato ha svolto anche la sua missione pastorale in città. L’appuntamento, moderato da Elisabetta Soglio, si è tenuto ieri sera, giovedì 16 maggio, nella sala conferenze di Banco Desio.

PizzAut, "un progetto travolgente"

L'incontro, centrato sul tema dell'inclusione di persone con autismo nel mondo del lavoro, è stato realizzato da Ideeinscena, nell’ambito della rassegna "Idee, parole e vite". Nico Acampora è l’anima di PizzAut, la prima pizzeria gestita interamente da persone autistiche, dalla preparazione al servizio ai tavoli. Monsignor Luca Raimondi, quasi come un padre spirituale, accompagna da sempre il percorso di Acampora e dei suoi ragazzi, tanto da accompagnarli addirittura da Papa Francesco.

"Un progetto travolgente quello di PizzAut. Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa organizzata per la rassegna 'Idee, parole e vita' - ha dichiarato Andrea Pizzi, di Ideeinsena - Questa storia ha un valore particolare".

L'esperienza dei ragazzi di PizzAut modello di inclusione

Durante l'evento, è stata evidenziata l'esperienza dei ragazzi di PizzAut, mostrando come "le differenze non debbano portare all'esclusione, ma alla crescita reciproca".

"Il valore di questi ragazzi è grande perché insegnano a sopportare. Lo dico spesso ai miei preti: quando ci lamentiamo perché non abbiamo quel grazie, quell’attenzione non ricevuta, perché dobbiamo fare delle rinunce o scelte che contano, pensate ai ragazzi con autismo, ad esempio. Il verbo sopportare va inteso nel senso di supporto, mi faccio carico di te, non che non ti tollero. È la cosa che mi hanno insegnato e, se la mattina mi alzo un po’ più felice, è anche grazie a loro"

ha sottolineato don Luca Raimondi

I successi

Nino Acampora ha illustrato i successi raggiunti da PizzAut nel promuovere l'inclusione, raccontando il progetto, insieme ad alcuni dei momenti che ne hanno segnato la nascita e la storia. Hanno incontrato Papa Francesco, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, Stefano Belisari (Elio e le storie tese), è stata ricordata la loro presenza al Parlamento Europeo di Bruxelles.

"Per me gli incontri hanno fatto la differenza, mi hanno portato anche a conoscere don Luca e molti altri. Quello che ho visto è che con questo progetto abbiamo buttato dei semi, che non sappiamo dove germogliano, questo è bellissimo".

ha dichiarato Acampora

Infine ai relatori è stato regalato un simbolico vasetto con tanti mattoncini, che conteneva parole come inclusione, lavoro, famiglia, amore e dignità:

"Siamo certi che queste speranze, sogni e desideri siano vostri. È con questi mattoncini speciali che vi auguriamo di continuare a costruire un mondo sempre più inclusivo e solidale".