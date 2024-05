Gli studenti del Fermi quarti alle Olimpiadi di Primo soccorso

Quarto posto alle Olimpiadi del Primo soccorso a Volandia, Parco e Museo del Volo a Somma Lombardo. Trenta studenti del Liceo e dell'Istituto tecnico industriale Fermi di Desio si sono distinti.

Ottimo risultato alle Olimpiadi di Primo soccorso

La squadra del Fermi che ha partecipato alle Olimpiadi di Primo soccorso era composta da Martina Cabiati, Marco Corbella, Marco Tusa, Gerson Guzman, Alessandro Romagnoni e Franco Zanella, tutti allievi di quarta. Hanno affrontato con successo la competizione, classificandosi al quarto posto: "Partecipare alle Olimpiadi di Primo soccorso è stata un'esperienza fantastica: ci siamo divertiti e abbiamo imparato qualcosa di nuovo", hanno commentato. Il progetto, iniziato a gennaio, ha visto la scuola guidata dalla dirigente Elena Bonetti aderire alla proposta della Croce Rossa di Desio. Dopo una prima fase di formazione interna, sei studenti hanno scelto di proseguire il percorso, frequentando ulteriori incontri presso la sede della Cri di via Milano. Unico istituto della provincia di Monza e Brianza, il Fermi si è confrontato con scuole provenienti da Milano, Lecco, Mantova e altre ancora, mettendo in pratica le competenze acquisite in materia di primo soccorso.

Un'esperienza che ha arricchito gli studenti

Soddisfatti i ragazzi, che hanno potuto vivere un'esperienza che li ha arricchiti profondamente. A seguirli durante la formazione sono stati gli istruttori Giulia Morabito e Giuseppe Nava, oltre ad Antonella Mussi, che ha curato gli aspetti organizzativi. La competizione, ospitata nel Varesotto, ha visto trionfare la squadra di Castano Primo. "Felici di aver partecipato questa esperienza così formativa per tutti i ragazzi - ha detto Giusy Taglia, la docente che li ha accompagnati - Ci sono tante competenze che acquisiscono così, le soft skills: problem solving, capacità di ascolto ed è sicuramente impegnativo, ma davvero bello".