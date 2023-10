"A 64 anni mi sono regalato il brevetto di volo"

Volare nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù cantava Domenico Modugno. Una bellissima storia quella che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista il 64enne Vincenzo Zabai, volto conosciuto non solo a Lesmo ma in molti comuni della Brianza per via del suo lavoro di amministratore di condominio.

Un regalo di compleanno speciale, un sogno che cullava dalla fanciullezza

Il professionista, da qualche anno in pensione, per il suo 64esimo compleanno ha voluto farsi un regalo davvero speciale, quasi unico: il brevetto di volo di un ultraleggero a motore Vds (Volo di porto sportivo) conseguito alla scuola di volo «Pilota per sempre» di Monte Marenzo. Un traguardo, per sua stessa ammissione, raggiunto con fatica e tenacia. Ma a muovere la passione del pilota lesmese è stata la voglia di viaggiare e di esplorare il mondo... da un’altra prospettiva.

"Ottenere il brevetto di volo era un sogno che cullavo fin da quando ero bambino - ha raccontato il 64enne - Fin fa giovane mi dedicavo alla costruzione di modellini di aerei, poi mi sono appassionato agli aeromodelli con motorino e radiocomando. All’età di 18 anni, con due amici più grandi di me, avevamo addirittura costruito dei deltaplani a motori chiamati “Leonardini” ed erano i primi ultra leggeri. Ricordo che volavamo nelle campagne del lodigiano, mia terra d’origine. Purtroppo i miei amici, in due incidenti, sono morti. A quel punto mia moglie Chiara mi chiese, in maniera ironica, se volevo continuare a dedicarmi agli aerei o alla famiglia. A quel punto ho abbandonato quella passione ma solo temporaneamente".

L'approdo in Brianza

Successivamente Zabai si è trasferito in Brianza e ha portato avanti la sua attività di amministratore di condominio, oggi passata nelle mani della figlia Serena.

"Da qualche anno ho raggiunto la pensione e questo mi ha portato ad avere più tempo libero per coltivare le mie passioni - ha continuato il 64enne - E così lo scorso anno mi sono tuffato in questa nuova avventura, mi sono iscritto al corso per ottenere il brevetto di volo per ultraleggeri e mi sono rimesso a studiare. Non è stato facile perchè i miei compagni di corso erano tutti trentenni, quindi molto più giovani di me. Si è trattato di un corso di 33 ore di teoria e altrettante di pratica. Insomma la mente non era più fresca come quella di un giovane universitario ma me la sono cavata e ho superato brillantemente tutti gli esami previsti, che prevedevano lo studio di altrettante materie come Meterologia, Aerodinamica, Navigazione, Tecnica di volo ecc ecc. Insomma migliaia di quiz e prove che mi hanno portato a raggiunger questo bellissimo risultato, mi sono fatto il regalo di compleanno".

Tanti gli esami superati

Per prepararsi all’esame il 64enne ha anche provato a volare da solo.