A Barlassina debutta in Consiglio il neosindaco Paolo Vintani

A Barlassina debutta l'Amministrazione di Paolo Vintani. Poco dopo le 21 di venerdì 28 è ufficialmente iniziata l’era Vintani che alle elezioni Amministrative si è presentato con la lista Barlassina, Tradizione e Futuro: il sindaco eletto ha prestato il giuramento sulla Costituzione e si è formalmente insediato.

Aperto il nuovo corso del Centrodestra con Paolo Vintani

Un momento storico che ha segnato la fine dei 25 anni di Amministrazione di Insieme per Barlassina e aperto il nuovo corso targato Centrodestra. "Uno passa tutta la vita a sognare di essere in questa posizione per rappresentare il paese e adesso sono orgoglioso di questo momento – ha detto il sindaco Vintani subito dopo il giuramento – Sarò il patrocinatore dei vostri desiderata. Il mio obiettivo è che a fine mandato i cittadini vengano da me per dirmi di essere fieri del loro paese".

In Aula la Giunta appena nominata

In Aula anche la nuova Giunta comunale con Giorgio Porro come vicesindaco con deleghe a Bilancio, Personale e Partecipate, Maria Mortula a Scuola, Cultura e Infanzia, Riccardo Pelucchi come assessore ai Lavori pubblici, Edilizia e Impianti sportivi, la lentatese Serena Ronzoni, assessore esterna con delega a Sicurezza, Ecologia e Viabilità. La delega ai Servizi sociali l'ha tenuta direttamente dal primo cittadino. A ogni consigliere di maggioranza è stato inoltre affidato un incarico: William Ricchi è capogruppo con delega agli Affari generali, quasi una "chioccia" per i neo eletti Andrea Caputo, che si occuperà del Commercio, Francesca Ambrosio, di Politiche giovanili e Francesca Malventi, di che si occuperà delle fragilità in collaborazione con il sindaco, mentre Paolo Filippone avrà gli Eventi e lo Sport.

I ringraziamenti ai predecessori

Così il sindaco si è rivolto ai consiglieri e anche ai cittadini presenti a Palazzo Rezzonico per l’entrata ufficiale: "Siamo insediati da poco e abbiamo iniziato quanto promesso: conoscere il personale e le procedure – ha detto – Devo ringraziare Piermario Galli e Daniela Morisi come predecessori nella carica di sindaco e di assessore ai Servizi sociali. Io non posso essere un sindaco a tempo pieno, ma rimango sempre molto vicino al Comune e ci sarò ogni volta che ce ne sarà bisogno".

L'intervento di Morisi e Trenta

C’è stato anche un momento che il sindaco ha voluto dedicare alle opposizioni, che sono intervenute. "Ancora congratulazioni per la vittoria al nuovo sindaco e alla lista Barlassina Tradizione e Futuro – ha detto Daniela Morisi di Insieme per Barlassina – affidiamo a voi una Barlassina ben amministrata da 25 anni e vi auguriamo di continuare il buon governo. Da parte nostra non faremo né sconti, né barricate". Non molto distante da questa linea anche Claudio Trenta con la sua lista Con Trenta per Barlassina: "Cercherò di essere collaborativo, vi chiedo solo di essere attenti alla sicurezza e alla pulizia".