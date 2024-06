Si terrà venerdì 28 giugno, alle 21, nella sala consiliare di Palazzo Rezzonico a Barlassina, il primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione Vintani, che entrerà ufficialmente in carica e presenterà anche la Giunta, il cui lavoro di composizione è ormai completato.

Il nuovo sindaco di Barlassina ha scelto la Giunta

Il sindaco Paolo Vintani terrà la delega ai Servizi sociali. Il vicesindaco sarà, come ampiamente annunciato dall’ufficializzazione della candidatura, Giorgio Porro, a cui verranno affidate le deleghe a Bilancio, Partecipate e Personale. Il vicesindaco ritorna in Consiglio dopo 17 anni di assenza: aveva infatti dovuto lasciare il posto nel 2007 per accettare la nomina di direttore generale della Bcc di Barlassina, un ruolo incompatibile con l’impegno nella vita amministrativa barlassinese. Era stato consigliere ininterrottamente dal 1981: "Per me è un ritorno a casa - ha dichiarato Porro - Le normative sono cambiate, ma da quanto ho potuto sperimentare in queste prime settimane il modo di lavorare è lo stesso e ho pure ritrovato la stessa responsabile della Ragioneria".

In Giunta il veterano dell'opposizione

Veterano dell’opposizione, entra in Giunta Riccardo Pelucchi, 42 anni, insegnante di inglese e candidato sindaco cinque anni fa. Per il referente di Fratelli d’Italia la delega dovrebbe essere quella all’Edilizia. "La soddisfazione dopo 15 anni di opposizione è davvero tanta. Devo ancora mettere mano alle questioni che mi saranno assegnate, ma non ho problemi ad adattarmi a qualunque cosa e mi sono già occupato del Piano di governo del territorio", ha detto. Completano l’Esecutivo le due quote rosa: la lentatese Serena Ronzoni, assessore esterno, e Maria Mortula, per la quale potrebbe esserci la delega all’Istruzione.

Il capogruppo di maggioranza è Ricchi

William Ricchi, 69 anni, candidato sindaco dieci anni fa e proprietario dell’omonima concessionaria, sarà il capogruppo della maggioranza, mentre per Andrea Caputo, 32 anni, commerciante e sorpresa delle elezioni con le sue 144 preferenze, è stata riservata la delega al Commercio. Manca solo la presidenza della commissione Biblioteca e Cultura da assegnare, che potrebbe essere appannaggio di Paolo Filippone, già eletto consigliere cinque anni fa e presidente del Gruppo fotografi di Barlassina, che comunque si occuperà degli eventi del paese. Oltre a Caputo, Barlassina Tradizione e Futuro ha eletto altri due consiglieri mai entrati in Consiglio prima: Francesca Malventi, 54 anni, maestra di asilo, e la più giovane eletta, Francesca Ambrosio, 28 anni, laureata in Biotecnologie, si occupa di controllo qualità nel settore farmaceutico.

Ecco chi siede in opposizione

Per quanto riguarda invece l’opposizione entrano la candidata sindaco di Insieme per Barlassina Daniela Morisi e Paola Visconti e, con loro, farà il suo ingresso in Aula il 63enne medico di base Fulvio Bonetti. Chiude il Consiglio l’attivissimo pensionato Claudio Trenta, il terzo candidato sindaco delle Amministrative di inizio mese.

Sono quindi cinque i consiglieri che venerdì entreranno per la prima volta in Aula (Caputo, Ambrosio, Malventi, Bonetti e Trenta), due i ritorni dopo una o più tornate di assenza (Ricchi e Porro) e altri cinque confermati dalle scorse elezioni: Pelucchi, Mortula, Filippone, Morisi e Visconti.