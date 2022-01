Gli interventi e le vie interessate

Quasi un anno di lavori e una spesa prevista di 2,1 milioni di euro.

Bernareggio: contro gli allagamenti, BrianzAcque investe oltre 2 milioni di euro. Nella seconda metà di gennaio, via al mix di interventi per potenziare la fognatura.

A Bernareggio al via nuovi interventi per potenziare la fognatura

Quasi un anno di lavori e una spesa prevista di 2,1 milioni di euro. Sono i numeri principali dell’intervento che BrianzAcque si appresta ad avviare a Bernareggio. Più esattamente, nella fascia Nord del territorio urbano, in prossimità del Municipio dove, per far fronte al fenomeno degli allagamenti che si concentrano prevalentemente in via Roma verrà riqualificato e potenziato l’attuale sistema fognario.

Quasi un anno di lavori: ecco le strade interessate

Tre le strade interessate dai lavori ci sono via Nenni, Papa Giovanni XXIII e San Giacomo, incluso il parcheggio comunale situato tra le prime due arterie, dove dalla seconda metà di gennaio è fissato l’inizio della cantierizzazione.

Sotto l’area di sosta, è prevista la costruzione di una vasca volano con elementi scatolari prefabbricati per un volume di 2.700 metri cubi. Di fatto - spiega BrianzAcque in una nota - si tratta di un invaso interrato e del tutto invisibile, in grado di incamerare e di trattenere le portate di pioggia in eccesso per poi rilasciarle gradualmente a precipitazione meteorica conclusa. Oltre alla creazione di nuovi volumi di laminazione, il progetto comprende la demolizione di alcune porzioni di rete e la posa di nuove condotte più capienti per una lunghezza totale di circa 650 metri.

Lavorazioni sotto "sorveglianza"

Le lavorazioni vedranno la “sorveglianza” di un archeologo, così come prescritto dalla Soprintendenza. Per sostenere i costi dell’intervento, BrianzAcque utilizzerà i proventi della tariffa del ciclo idrico integrato versati dai cittadini. In via San Giacomo, per far posto alle tubazioni “maggiorate” occorrerà preliminarmente spostare la rete acquedottistica. L’intera operazione verrà effettuata nella più stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la Polizia Locale, così da limitare il più possibile i disagi per i cittadini e per la circolazione viabilistica.

"Concretizzare il nuovo piano fognario è una priorità"

“Siamo molto soddisfatti che proseguano interventi importanti sul territorio di Bernareggio per garantire il miglioramento dei sottoservizi a garanzia della tutela del sistema fognario, dello smaltimento delle acque meteoriche e quindi, a garanzia dei cittadini - è il commento del Sindaco Andrea Esposito. In particolare, questa nuova infrastruttura garantirà un miglior smaltimento delle acque nell’area nord ovest del paese, trattenendo il flusso che fino ad oggi, in caso di eventi atmosferici straordinari, comportava una pressione eccessiva su tutta l’asta fognaria che arriva fino a via Dante. Conoscendo la fragilità del nostro territorio, concretizzare il nuovo piano fognario è una delle principali priorità che stiamo portando avanti grazie al proficuo lavoro di BrianzAcque”.

Per il presidente e AD della monoutility dell’idrico brianzolo, Enrico Boerci, “Si tratta di un investimento significativo, destinato a contribuire alla riduzione delle problematiche presenti, assicurando protezione idraulica e ambientale al territorio e alla comunità locale. Di fronte agli effetti causati dal cambiamento climatico, il nostro obiettivo è quello di realizzare opere infrastrutturali capaci di rendere i comuni della Brianza sempre più resilienti”.