Una volta completati i lavori, si potrà andare in bicicletta dalla stazione ferroviaria di Cesano Maderno a quella di Seregno. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile nel quartiere di Cassina Savina, un percorso di oltre un chilometro.

In bicicletta dalla stazione di Cesano Maderno a quella di Seregno

Ieri, mercoledì 18 dicembre, il sindaco Gianpiero Bocca ha fatto un sopralluogo con il vicesindaco Francesco Romeo, l'assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e la consigliera Elisa Zanellato. Con loro il dirigente comunale ingegnere Bruno Cirant, responsabile del settore Servizi al territorio, all'ambiente e alle imprese, e l'ingegnere Alessandro D'Anna, responsabile dell'unità organizzativa Infrastrutture.

Il sopralluogo al cantiere di Cassina Savina

Il direttore dei lavori, l'ingegnere Carmelo Marzio, che ha progettato l'opera con l’architetto Debora Cosi, ha fatto il punto sul cantiere. I lavori saranno consegnati per la prossima primavera. La pista partirà dal centro sportivo Mario Vaghi di via Po, continuerà su via Cantore fino al parchetto di via Paolo VI (nei pressi dell'ingresso, in via Kennedy, sarà realizzato un rialzo in carreggiata per un attraversamento sicuro) e da lì proseguirà lungo via Anna Frank, in parallelo rispetto alla nuova via Don Luigi Viganò. La pista continuerà verso Seregno dove il tracciato si ricollega ai percorsi ciclabili che portano al Parco della Porada.

Opera cofinanziata da Fondazione Cariplo

Il costo dell’intervento è di circa 400mila euro ed è coperto anche da un finanziamento di Fondazione Cariplo all'interno del progetto La Brianza Cambia Clima di cui il Comune di Cesano Maderno è capofila. L’intervento rappresenta un ulteriore tassello di continuità della rete ciclabile cittadina.