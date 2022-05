Appuntamento al velodromo

Dedicata ad Angela Ferrara, poetessa e scrittrice per bambini vittima di femminicidio, la panchina rossa del velodromo.

Si chiude stasera la dodicesima edizione della Festa lucana organizzata a Cesano Maderno dall'associazione culturale Campus Major.

A Cesano Maderno ultimo giorno di Festa lucana

La tre-giorni organizzata da Campus Major al velodromo di via Sant'Eurosia quest'anno è tornata nella posizione di sempre nel calendario degli appuntamenti che animano l'anno cesanese. La manifestazione, che l'anno scorso, dopo lo stop forzato causa pandemia, era stata organizzata a settembre, è tornata in agenda a maggio. In cucina, grazie ai sessanta volontari dell'associazione culturale, i piatti tipici della cucina lucana. Ogni sera intrattenimento a base di karaoke. Gonfiabili per i bambini.

L'evento, alla dodicesima edizione, ha il patrocinio del Comune.

Una panchina per Angela Ferrara

"Torniamo alle origini, e torniamo più forti di prima" dice il presidente Vito Caprara, il perno attorno al quale ruotano i lucani trapiantati in Brianza. La festa è un concentrato di buona cucina, allegria e divertimento. Ma c'è spazio anche per un importante momento di sensibilizzazione: alle 16.30 di oggi, domenica 22 maggio, verrà posta una targa sulla panchina rossa installata l'anno scorso vicino alla sede del sodalizio a memoria delle donne vittime di violenza. "La dedicheremo a una donna lucana, Angela Ferrara, poetessa e scrittrice per bambini, vittima di femminicidio il 15 settembre 2018" annuncia Caprara.