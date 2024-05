A Desio agenti a piedi per presidiare il centro

Gli agenti della Polizia Locale presidiano il centro di Desio a piedi. Il servizio è partito nei giorni scorsi.

Ad annunciarlo è stato il sindaco, Simone Gargiulo.

"Con la presa in servizio dei due nuovi agenti della Polizia Locale ha preso il via il promesso servizio di pattugliamento a piedi. Un servizio che garantisce maggiore sicurezza e senso di prossimità da parte dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. Il lavoro è ancora tanto e le problematiche da risolvere sappiamo bene essere numerose e complesse, ma a nostro avviso la strada è quella giusta e spero, anzi sono certo, che i risultati di quasta attività non tarderanno ad arrivare".

Ha ringraziato il comandate della Polizia Locale, Cosimo Tafuro, e il vicesindaco, Andrea Villa.

L'assessore alla Sicurezza ha così spiegato:

"Avevamo preso l'impegno di rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio e, con le pattuglie a piedi nelle zone più centrali, stiamo andando nella direzione chiesta dai cittadini e promessa in campagna elettorale. Vedere passare i nostri agenti darà un maggior senso di sicurezza e garantirà un maggiore controllo del territorio". Un’iniziativa che, come ha tenuto a evidenziare Villa, "è resa possibile grazie all'aumento delle unità in forza al nostro comando: quando ci siamo insediati erano 31, oggi sono in 35. Le critiche di chi sta all'opposizione non mi interessano. Hanno avuto tutto il tempo per ampliare l'organico e attuare politiche efficaci, ma non l'hanno fatto. Probabilmente sono mancate la voglia o le capacità". Un servizio che consentirà di controllare le aree del centro e avvicinare i cittadini, come riferimento per informazioni e segnalazioni.