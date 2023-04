Sta per costituirsi il primo Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) dell'Ambito di Desio, un organismo che sarà stabile nel tempo e riunirà i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti sul territorio (statali, comunali, private, paritarie). Il CPT dell'Ambito di Desio raggrupperà i servizi di sette Comuni (Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo) per un totale di 80 servizi coinvolti al tavolo, attraverso il proprio coordinatore pedagogico.

A Desio al via la costituzione del Coordinamento Pedagogico Territoriale

Il primo incontro del CPT, che darà avvio al confronto sulle esperienze già attuate e alla programmazione di interventi di rete per i bambini e le famiglie del territorio, si terrà lunedì 17 aprile presso il Comune di Desio, individuato da Regione Lombardia come capofila in quanto Comune dell'Ambito con maggiore popolazione 0/6 anni.

Ma cos'è il Cpt? Si posiziona come uno strumento di governance locale del sistema 0/6, che svolge un ruolo fondamentale nella qualificazione dei servizi zero-sei attraverso il confronto professionale collegiale. Il Coordinamento - spiega l'Amministrazione comunale di Desio - agevola una progettualità coerente tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, pubbliche e private, e tra le scuole dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, rapportandosi alle specificità del territorio e dei suoi abitanti e investendo nella formazione per il personale che opera nell’ambito di competenza.

"Un prezioso strumento di governance"

“Come Amministrazione riserviamo grande attenzione alle scuole e ai servizi educativi per questa fascia d’età perché i bambini costituiscono il nostro futuro – dichiara l’Assessore ai Servizi per l’Infanzia Andrea Civiero - Il CPT costituisce un prezioso strumento di governance che ci permette di lavorare in sinergia, costruendo percorsi educativo/didattici basati su una riflessione pedagogica comune sul nostro territorio. L’avvio di questo strumento di coordinamento ci consentirà di arricchire e migliorare l’offerta educativo-scolastica, favorendo l'interscambio tra Comuni e servizi 0-6 dell’Ambito delle buone pratiche che consentono di mettere a punto una crescita collettiva. Stiamo costruendo una struttura tecnica per dare il via a una nuova coesione e alle sinergie indispensabili, per elaborare al meglio un’offerta integrata di servizi e opportunità rivolti ai nostri cittadini più piccoli e alle loro famiglie”.

Le funzioni

Le funzioni del Coordinamento Pedagogico Territoriale sono diverse: tra queste agevolare una progettualità coerente e organizzare scambi e gemellaggi tra i diversi servizi educativi. Ma anche elaborare una riflessione pedagogica centrata sul territorio che cerchi di rappresentarsi le condizioni di vita e i diritti all’educazione e di cittadinanza di tutti i bambini e le bambine.

Non solo, tra le finalità del Cpt anche quella di proporre progetti per l’estensione e la diversificazione dell’offerta educativa sul proprio territorio di competenza e fornire il proprio contributo tecnico, anche propositivo, nella definizione delle priorità di interventi che confluiscono nei piani di zona concertati tra gli attori locali.

Senza dimenticare l'importanza di progettare e realizzare iniziative di formazione in servizio per il personale che opera nell’ambito di competenza.