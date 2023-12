A Desio nasce l'Hub Paripasso, attività educative gratuite per famiglie con bimbi da 0 a 6 anni

Apre ufficialmente le porte il nuovo spazio Hub Paripasso, all’interno della storica Villa Tittoni, a Desio (Mb). L’iniziativa promossa da Stripes Cooperativa Sociale in partenariato con il Comune di Desio rientra nel progetto “Paripasso - Per crescere insieme” selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto ha dimensione nazionale ed è dedicato a bambini della fascia di età 0-6 anni, con un focus specifico sui primi mille giorni di vita. Quello di Desio è uno dei cinque Hub previsti: gli altri sono in Val Trompia (Brescia), Roma, Castel Volturno (Caserta) e Bari. Questa mattina, 30 novembre, il taglio del nastro, sarà operativo da lunedì 4 dicembre.

Paripasso: laboratori creativi, letture, merende e tanto altro

Paripasso: laboratori creativi, letture animate, merende e tanto altro. Al via lunedì 4 dicembre il fitto calendario di appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Ideate e realizzate da un team di professionisti composto da educatrici, pedagogisti e atelieriste, le attività dell’Hub hanno una forte valenza educativa e hanno l’obiettivo di accogliere i bambini insieme ai loro accompagnatori, offrendo loro occasioni di socializzazione. La fascia del mattino è dedicata ai bambini più piccoli (età 0-3 anni). Per i bambini più grandi, dai 3 ai 6 anni, sono previste attività pomeridiane dopo la scuola o nel fine settimana. Per genitori e famiglie saranno previsti incontri tematici tenuti da pedagogisti, per condividere esperienze, domande e offrire momenti di dialogo.

Un progetto di cura e inclusione

Obiettivo del progetto Paripasso e dell’Hub è intercettare e accogliere nuclei familiari che vivono in situazione di vulnerabilità, spesso invisibili anche agli operatori professionali, in percorsi e attività di cura, educazione e inclusione che permettano a grandi e piccoli di crescere ed imparare insieme. Per questa ragione, l’Hub è strettamente connesso a una rete di servizi territoriali integrati (educativi, sanitari e sociali) per garantire alle famiglie coinvolte un ascolto a 360° dei bisogni.

"Un'iniziativa per contrastare la povertà educativa"

“Questa iniziativa nasce per contrastare la povertà educativa con l'obiettivo di creare una rete che coinvolga educatori, famiglie e istituzioni - dichiarano il sindaco di Desio, Simone Gargiulo, e l’assessore ai Servizi per l’Infanzia, Andrea Civiero – È un progetto che ha un carattere innovativo, integrativo rispetto a quanto già pianificato, e quindi a tutti gli effetti un servizio che si aggiunge alle proposte per l’infanzia 0-6 comunali. L’intenzione è potenziare la fruibilità del sistema di servizi locali per la prima infanzia, attraverso un servizio che fonda la propria azione sui principi di gratuità degli accessi e di flessibilità degli spazi e dei tempi di apertura. Anche l'individuazione della location non è stata casuale, bensì frutto di una specifica scelta che vuole collocare nel luogo simbolo della cultura di Desio un servizio che ha tra i suoi obiettivi anche quello della promozione di azioni di welfare culturale”.

All'Hub Paripasso supporto e occasioni di crescita

“Con grande entusiasmo e un pizzico di emozione, annunciamo l'apertura del nuovo Hub a Desio. Paripasso è un progetto che abbiamo a lungo sognato e che finalmente sta prendendo forma, grazie al finanziamento di Con i Bambini, e mira a combattere la povertà educativa attivando le risorse del terzo settore unitamente a quelle dell'associazionismo e degli enti locali”. Dichiara Dafne Guida, presidente e direttore generale della Cooperativa Stripes:

“Hub simili a quello che inauguriamo oggi sono presenti in altre quattro città d’Italia e oggi vogliamo ringraziare il Comune di Desio, che ha messo a disposizione gli spazi e ha sostenuto il progetto fin dall'inizio con gesti concreti, rendendo possibile l’apertura di questo nuovo servizio educativo e di cura. Siamo convinti che l'Hub sarà un valore aggiunto per la città di Desio e per l'intera comunità. Sarà un luogo dove i bambini e le bambine potranno crescere in modo sano e armonioso, e dove le famiglie e le comunità potranno trovare supporto e occasioni di crescita”.

Le attività in Villa Tittoni, partecipazione gratuita

Le attività dell’Hub si svolgono all’interno della storica Villa Tittoni (via Lampugnani, 62, Desio), una scelta dell’Amministrazione comunale per restituire questo bene alla cittadinanza, destinandolo ai più piccoli, futuro delle comunità. Il calendario completo delle attività è disponibile su: https://percorsiconibambini.it/paripasso/

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Info e iscrizioni: mail paripasso@pedagogia.it tel. 348 3721416. Il progetto Paripasso è realizzato da Stripes Cooperativa Sociale a livello nazionale insieme a: Mission Bambini Ets, Associazione Pianoterra ETS, Cooperativa Fraternità Impronta impresa Sociale SCS Onlus, Mama Happy Centro Servizi Famiglie Accoglienti, Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, Afp Patronato San Vincenzo, Politecnico di Milano - Dipartimento di Design, Synergia Srl, Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio Brianza”, Comunità Montana Val Trompia e i Comuni di Bari, Castelvolturno, Desio.

Il progetto è stato selezionato da “Con i Bambini”

Il progetto è stato selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.