Far conoscere le proprie attività. Entrare in contatto con persone nuove e favorire la loro partecipazione al volontariato e ancora promuovere una raccolta straordinaria di fondi tramite le donazioni al progetto "un fiore per il volontariato".

A giugno al via le Giornate del Volontariato di Auser Monza Brianza

Sono questi i principali obiettivi su cui si sviluppa il progetto "Le Giornate del Volontariato" promosso da Auser Monza e Brianza, presente sul territorio da più di trent’anni. L'iniziativa è in partenza nel mese di giugno e prevede diverse attività tutte concentrate nei fine settimana.

I volontari in piazza. Ecco dove

Nel dettaglio le iniziative si terranno venerdì 2 giugno a Brugherio dalle 14.30 presso il Centro Anziani in via Fabio Filzi.

Domenica 4 giugno invece i volontari Auser saranno a Limbiate, dalle ore 9.30 presso la piazza adiacente della sede di Auser Volontariato in Piazza Aldo Moro. Sempre domenica ci sarà un banchetto anche a Carnate, dalle 9.30 presso il Centro Anziani di Piazzale Banfi.

Le iniziative proseguiranno anche domenica 11 giugno a Monza, dalle ore 9.30 presso la Coop in via Marsala e ad Arcore, dalle ore 9.30 di fronte Villa Borromeo in Largo Vela.

Nella stessa domenica i volontari Auser saranno anche a Barlassina, dalle ore 9.30 presso la piazza adiacente della sede di Auser in Piazza Cavour e a Varedo, durante la festa del Viale Bagatti di Varedo.