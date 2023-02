A Lentate ecco la "Donna di cuori in equilibrio" per l'8 marzo

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio, 27 febbraio 2023, in piazza San Vito a Lentate sul Seveso l’opera dell’artista di Lissone Ambro Moioli, «Donna di cuori in equilibrio», per omaggiare l’altra metà del cielo in occasione della Giornata internazionale dell’8 marzo.

La Donna di cuori in equilibrio: il significato della statua

La statua, una donna-contorsionista composta da mille cuori in acciaio uniti l’uno all’altro, «rappresenta il coraggio della donna capace di tendersi alla vita e per la vita e l’equilibrio che raggiunge con difficoltà, tra le sue varie incombenze, dovendo gestire casa, famiglia e lavoro», ha spiegato l’artista lissonese. Ma l’opera, attraverso le scarpette rosse indossate dalla statua, vuole trasmettere anche un messaggio di denuncia contro la violenza: la donna deve rifiutare qualsiasi forma di prevaricazione, protetta dall’amore per se stessa.

Tutte le iniziative per la Giornata della donna

Rimarrà esposta per tutto il mese, per sensibilizzare la cittadinanza, come era stato fatto a novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

«Come per il 25 novembre, anche per l’8 marzo abbiamo pensato a più iniziative per suscitare una riflessione sul ruolo della donna, alla quale viene chiesto di essere sempre più multitasking - spiegano il sindaco Laura Ferrari e l’assessore alle Pari opportunità Barbara Russo, da sempre sensibili al tema - L’8 marzo posizioneremo la panchina gialla, abbellita da fiori, davanti alla scuola secondaria di primo grado Da Vinci, in via Giovanni XXIII, e la inaugureremo insieme agli studenti, per coinvolgere anche le nuove generazioni. Il 10 marzo, inoltre, poseremo una sedia a forma di mano, che come la figura femminile accoglie e sostiene, in piazza San Vito, accanto alla bellissima opera di Moioli, artista che in più occasioni ci ha sorpreso e affascinato con i suoi lavori».

Uno spettacolo al cineteatro Sant'Angelo

Sempre nell’ambito delle iniziative per l’8 marzo, giovedì 9 alle 21 al cineteatro Sant’Angelo verrà proposto lo spettacolo cabaret «Relazioni (quasi) pericolose». L’evento, con protagonisti i volti storici di Zelig, rientra nella rassegna teatrale comunale 2022/2023. La comicità diventa la chiave di lettura per sondare le nevrosi nel variegato mondo delle relazioni. Gli attori Margherita Antonelli, Claudio Batta e Giorgio Verduci presenteranno agli spettatori gioie e tensioni tipiche del nostro tempo, in uno spettacolo spumeggiante. Per prenotazioni rivolgersi al cineteatro Sant’Angelo.