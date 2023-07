A Limbiate l'ultimo saluto ad Arnold Selishta, fissata la data. Venerdì alle 11 al Cimitero maggiore le esequie del 22enne morto in un incidente alla rotonda di via Monte Bianco

Sarà venerdì 21 luglio alle 11 al Cimitero maggiore l'ultimo saluto al giovane Arnold Selishta, il 22enne di Limbiate morto la notte tra il 7 e l'8 luglio in un terribile incidente alla rotonda di via Monte Bianco. Alla guida dell'auto, una Range Rover, c'era il cugino 24enne, che alcune ore dopo lo schianto è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di omicidio stradale.

Venerdì mattina al camposanto di via Fiume i tanti amici e i parenti di Arnold si stringeranno ai genitori del ragazzo, Nadia e Adriano, originari dell'Albania, per un ultimo commosso saluto al giovane limbiatese. Già poche ore dopo la tragedia, alla rotatoria di via Monte Bianco, gli stessi amici hanno iniziato a lasciare mazzi di fiori, lumini e striscioni proprio nel punto in cui si è fermata l'auto dove viaggiava Arnold e che in seguito al violento impatto e al ribaltamento ha preso fuoco.