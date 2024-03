A Meda l'educazione stradale si fa... con le macchinine del Palio

Nella giornata di sabato 9 marzo 2024 grazie a una tregua dalla pioggia si è potuto finalmente dare il via al progetto di educazione stradale realizzato dal Comune di Meda in collaborazione con la Polizia Locale e l’associazione Palio dei ragazzi.

Educazione stradale con le macchinine del Palio

Il sodalizio ha infatti messo a disposizione le proprie macchinine a pedali, utilizzate per la tradizionale manifestazione di settembre, ai bambini delle scuole che in autonomia con i propri genitori si sono recati al ciclodromo in via Icmesa dove hanno potuto sperimentare un percorso simulato con la relativa segnaletica stradale.

I bambini hanno imparato le regole del Codice della strada

I bambini, alla guida delle macchinine, hanno così imparato le regole del Codice della strada percorrendo un apposito circuito.