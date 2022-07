A Meda una panchina rossa a forma di cuore contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa a forma di cuore per dire basta alla violenza contro le donne e mandare un messaggio, che è anche un invito, alle vittime: «Esci dal silenzio». Proprio questo è il nome del progetto presentato domenica pomeriggio, 10 luglio 2022, al parco Beretta Molla, al Polo di Meda.

Violenza sulle donne, inaugurata la panchina a forma di cuore

E' stata infatti inaugurata la panchina dalla forma significativa fortemente voluta dall’Associazione cittadini quartiere Polo, guidata dalla presidente Luisa Brusa. Un progetto con il quale il sodalizio aveva partecipato alla scorsa edizione dell’iniziativa «Bilancio partecipato», ottenendo dall’Amministrazione il via libera al posizionamento della struttura all’interno del parco Beretta Molla recentemente riqualificato e ampliato. Un modo per invitare i frequentatori dell’area verde a fermarsi e a sedersi per riflettere su una tematica importante.

Il vicesindaco Alessia Villa: "Grazie per questo bel gesto"

All’inaugurazione era presente anche il vicesindaco, nonché assessore alle Politiche femminili, Alessia Villa, che ha ringraziato l’associazione per tutto quello che fa per il decoro del quartiere e per questa iniziativa: «Hanno fatto tutto loro, dal recupero del materiale alla realizzazione alla posa della panchina. Il fatto poi di averla posizionata in un giorno diverso dal 25 novembre, in cui si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, assume un significato ancora maggiore, perché certe tematiche vanno ricordate sempre, non solo nelle ricorrenze. E non bisogna mai abbassare la guardia. Inoltre è stata collocata in un’area verde frequentata dai bambini, un modo per sensibilizzare anche le giovani generazioni».

Anguriata, gimkana e giochi

Oltre a questo momento molto sentito, il pomeriggio di domenica nell’area di via Tre Venezie è stato allietato dalla tradizionale «anguriata», da street food, giochi all’aperto per i più piccoli e la divertentissima gimkana bike organizzata con la collaborazione dell’associazione Lp Bike Team e del suo inarrestabile presidente Sergio Ronchetti.