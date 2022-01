A Ornago un punto tamponi dedicato agli studenti

Emergenza coronavirus

L'iniziativa, gratuita, è stata lanciata dall'Amministrazione comunale.

A Ornago arriva un punto tamponi dedicato agli studenti. L'iniziativa è stata lanciata dall'Amministrazione comunale a seguito dell’aumento esponenziale delle persone positive al Covid-19.

Servizio pensato per gli alunni della "Manzoni"

Il servizio è stato lanciato dall'Amministrazione comunale, impegnata a rispondere alle problematiche derivate dall'impennata dei casi che ha coinvolto anche Ornago (dove i positivi sono circa 150).

"A seguito dell’aumento esponenziale delle persone positive al Covid-19 e per garantire a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Ornago la tempestiva modalità per effettuare i tamponi antigenici per il rientro, si offre uno spazio temporaneo per l’effettuazione di tali procedure - si legge in un comunicato stampa apparso sul sito del Comune di Ornago - Il servizio è gratuito ed è garantito solo per gli studenti della scuola prima e secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo "Manzoni" di Ornago. Il dottor Claudio Spada ed i collaboratori della Farmacia Caccia procederanno ad eseguire i tamponi tramite modalità drive through presso il parcheggio di Via Carlo Alberto dalla Chiesa (vicino al semaforo) e negli orari indicati dalla scuola".

L'occorrente per il tampone

Il tampone verrà eseguito solo alla classe segnalata e che si è registrata sul link fornito dall'Istituto comprensivo. Per effettuare il tampone occorre presentarsi con il modulo allegato di consenso da portare compilato per ogni studente. Il numero di telefono deve essere chiaramente leggibile, poiché la notifica dell’avvenuto tampone arriverà sul cellulare indicato. I dati da indicare sono quelli dello studente con la firma del genitore; con il modulo Ats ricevuto, in quanto deve essere allegato al modulo di consenso per garantirne l’esenzione dal pagamento. In caso contrario non si potrà procedere con il tampone e la fotocopia fronte/retro ben leggibile della tessera sanitaria dello studente, in caso contrario l’esito non potrà essere registrato.