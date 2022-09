A Villasanta arriva il Festival delle Geografie. Tra i protagonisti la prof dell’Antartide

Un evento unico nel suo genere quello che sta per arrivare a Villasanta. Dal 15 al 18 settembre infatti, Villa Campiero ospita il Festival delle geografie.

A Villasanta arriva il Festival delle Geografie

Un evento nato e sviluppatosi nell’alveo della Associazione la Casa dei Popoli anche con la volontà di valorizzare lo straordinario patrimonio comunale del Fondo Camperio, raccolta di scritti, libri, fotografie dell’omonima famiglia di esploratori, riconosciuto Bene Culturale dalla Regione Lombardia.

Il Festival punta a dare spazio al punto di vista, al contributo, di una disciplina preziosa, quotidianamente in trincea per provare a rispondere alle domande fondamentali circa il nostro presente e il nostro futuro: i grandi processi migratori, l’intenso inurbamento delle masse, l’incontro tra culture, le spinte globalizzanti e le recrudescenze localistiche, la guerra per le risorse, il cambiamento climatico, l’impatto delle nuove tecnologie sul nostro modo di percepire il mondo, la ricerca di nuovi equilibri possibili tra comunità umane e ambiente naturale e tante altre tematiche che qui non abbiamo lo spazio per elencare.

L'idea è quella di sviluppare, ogni anno, un tema diverso grazie al contributo di geografi e altri esperti che possano aiutare a comprendere il libro del mondo e a trovare il gusto per continuare a leggerlo e scriverlo.

Tra i protagonisti la prof dell’Antartide

Tre le protagoniste più attese ci sarà anche Marianna Daniele, autrice di "Perchè in Antartide" (La Bussola Editore). L’appuntamento con la professoressa Daniele è per venerdì 16 settembre alle 10 nel giardino per Spazio allo Spazio. Il progetto didattico educativo Spazio allo Spazio nasce da una scuola attenta a sperimentare una didattica innovativa, che valica i confini delle singole discipline promuovendo apprendimenti transdisciplinari di tipo laboratoriale orientati all’inclusione. Studenti e insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Villasanta presenteranno le attività promosse da questo progetto.

Con Marianna Daniele si dialogherà di Artide e Antartide, laboratori naturali per lo studio dei cambiamenti climatici e dove si possono trovare archivi preziosi della storia climatica e geologica della Terra.

Così ha raccontato la professoressa scrittrice: