Ad Arcore la creatività diventa inclusione, week end di eventi dedicati alle persone con disabilità

Un intero week end all'insegna dell'inclusione, un modo diverso per guardare il mondo e per abbattere i limiti.

Sabato 13 e domenica 14 maggio 2023 Arcore si appresta a vivere una due giorni intensa dedicata ad eventi, mostre, conferenze ed esibizioni che avranno come leit motiv la disabilità, in tutte le sue sfumature. Stiamo parlando di eventi che si svolgeranno in città e che coinvolgeranno diverse realtà del territorio.

"2 giorni per vedersi"

Il primo evento si intitola "2 giorni per vedersi", kermesse che ha lo scopo di abbattere pregiudizi e ipocrisie sulle disabilità visive.

Immersi nello splendido scenario della Villa Borromeo d'Adda di Arcore, si potrà visitare la mostra "Io ti vedo così" - un modo per vivere la realtà attraverso gli occhi delle persone ipovedenti.E poi conferenza a cura del medico oculista e chirurgo dott. Paolo Pecoraro, che tratterà l'argomento dal punto di vista scientifico.

E poi esibizione di danza con coreografie ideate da Valentina Bertani, insegnante non vedente, e performate dal suo gruppo di allievi, i "Good Vibes G" ospitati da Dance Gallery Arcore. E per finire il Lions International Club illustrerò i servizi messi a disposizione per le persone con disabilità visiva.

L'evento è organizzato dal Comune di Arcore, in collaborazione con UICI Monza e Brianza, Good Vibes, Dance Gallery, The Senators Gate 32 Milano Chapter, Lions Club International.



Il programma

sabato 13 maggio

10:00-18:00 Apertura mostra "io ti vedo così"

11:00 Inaugurazione evento e taglio del nastro

15:00-16:00 Conferenza: relatore dottor Pecoraro

16:00-18:00 Esibizioni di danza

Domenica 14 maggio

10:00-18:00 Apertura mostra "io ti vedo così"

11:00 Presentazione attività svolte dal Lions Club

16:00-18:00 Esibizioni di danza

"Disabilità in movimento"

Disabilità in Movimento. E' questo il titolo della serata organizzata per sabato 13 maggio 2023, alle ore 21 presso il socio educativo "La Vite" di via Roma 37 di Arcore.

Un evento organizzato dal Circolo Culturale Calamandrei (e che vede come media partner il Giornale di Vimercate e PrimaMonza.it) che ha lo scopo di parlare della disabilità e del ruolo sociale dello sport, come strumento di aggregazione collettiva e di riscatto motivazionale. Sarà un momento di riflessione attenta e condivisa da relatori di eccellenza che in prima persona porteranno la propria esperienza.

Moderati dal giornalista Rodrigo Ferrario, interverranno Giusy Versace, atleata paralimpica e fondatrice dell'associazione disabili no limits onlus, il campione degli Sharks Mattia Muratore e Angelo Vailati, ex allenatore degli Sharks di Monza e presidente del Comitato Associazioni arcoresi.