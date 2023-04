Storia di degrado: sepolto in casa dai rifiuti e salvato dai soccorritori

Vittima della solitudine. Sembrava scomparso nel nulla da qualche mese a tal punto che le speranze di trovarlo in vita erano veramente ridotte al lumicino.

E invece un uomo di 57 anni, residente ad Arcore, si trovava nella sua casa con le persiane e le finestre chiuse, completamente al buio, senza contatti con l'esterno e sepolto sotto un cumulo di rifiuti e sporcizia e in condizioni di salute a dir poco critiche.

Tragedia sfiorata nella zona "Boschi"

Dramma della solitudine, una storia di degrado che non si vorrebbe mai raccontare quella che si è consumata negli ultimi mesi in una abitazione della zona Boschi della città. Sconvolgente il ritrovamento avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 27 aprile 2023 da parte dei volontari Avps di Vimercate, intervenuti nell’appartamento insieme ai carabinieri del nucleo Radiomobile di Monza e ai Vigili del Fuoco.

E' stato il fratello ad allertare i soccorsi

La chiamata alle forze dell’ordine è partita direttamente dal fratello dell’uomo il quale, da qualche mese, non riusciva a mettersi in contatto con lui. L’uomo non rispondeva al telefono e nemmeno al citofono di casa. Lo stesso fratello aveva avvisato anche alcuni vicini di casa i quali, più volte, avevano tentato di mettersi in contatto senza tuttavia riuscirvi.

Le forze dell’ordine sono entrate in azione verso le 17.30.

I vigili del fuoco, "armati", si fa per dire, di piede di porco, hanno divelto la persiana e rotto il vetro della porta finestra del balcone per entrare nell'abitazione. I soccorritori erano pronti al peggio, e invece davanti a loro si è concretizzata una scena a dir poco scioccante.

Una scena sconcertante

Una volta arrivati in casa lo scenario che si è presentato davanti a loro è stato a dir poco sconcertante: l’uomo, avvolto da un odore nauseabondo, si trovava sdraiato sul letto e completamente circondato da rifiuti: un vero accumulatore seriale di oggetti e, soprattutto, di monnezza. Successivamente due vigili del fuoco, per riuscire a farsi largo all’interno dei locali dell’appartamento, hanno dovuto indossare, per questioni sanitarie, camice bianco e mascherina con la bombola d’ossigeno sulle spalle mentre tenevano tra le mani un forcone che li ha aiutati a spostare l’immondizia sparsa sul pavimento.

L’uomo è stato prontamente soccorso, caricato sull'ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale di Vimercate per le cure del caso.

Anche il sindaco si è recato sul luogo del ritrovamento

Anche il sindaco Maurizio Bono, prontamente informato del ritrovamento dell'uomo da parte delle forze dell'ordine, nel tardo pomeriggio di giovedì si è recato nell’appartamento dove si trovava il cinquantenne. Quest'ultimo è stato preso in carico dai servizi sociali e verrà seguito direttamente dagli uffici di Largo Vela che si prenderanno cura del 57enne.

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola, eccezionalmente, sabato 29 aprile 2023.