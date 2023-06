Addio a Berlusconi, il sindaco di Carate l'ultimo a incontrarlo

Una telefonata inattesa, le congratulazioni per lo straordinario risultato elettorale conquistato da Forza Italia a Carate Brianza e poi l’invito per un caffé, trasformatosi in una piacevole chiacchierata andata avanti per oltre tre ore.

Il successo di Forza Italia a Carate Brianza

Luca Veggian è stato l’ultimo fra i primi cittadini di tutta Italia ad incontrare Silvio Berlusconi che lo ha voluto premiare nominandolo responsabile regionale dei sindaci azzurri.

La telefonata dalla residenza di Villa San Martino è arrivata inaspettata nel pomeriggio di giovedì 1 giugno: «Luca, volevo farti i complimenti: ti aspetto da me per un caffè...». Il tempo di una doccia e di indossare una cravatta e poi via, in auto, in direzione Arcore insieme alla moglie Carolina Minotti, assessore a Lissone e al fidato Domenico Giannini, suo stratega nella vittoriosa campagna elettorale alle ultime Comunali.

L'invito di Berlusconi per il caffè a Villa San Martino

Berlusconi ha ricevuto Veggian nel suo studio privato, tra mille appunti e fogli di lavoro sparsi sulla grande scrivania. Un colloquio privato di un’ora e mezza per rileggere insieme bozze e programmi con lo sguardo alle prossime Europee, per congratularsi della straordinaria riconferma e del consenso che il 39enne sindaco di Carate Brianza è riuscito a conquistare personalmente e come uomo di Forza Italia che ha raccolto un clamoroso 19,93%, il dato più alto ottenuto dal movimento in tutta la Lombardia nei Comuni sopra i 15 mila abitanti. Solo più tardi il presidente ha ammesso al tavolo la moglie Carolina e Domenico Giannini, rimasti pazientemente fuori in attesa.

«Da referente dei Giovani di Forza Italia e, fino all’ultimo, ho sempre riconosciuto il suo ruolo unico e straordinario. Una lungimiranza fuori dal comune, un uomo e un politico appassionato e un imprenditore instancabile. Ho avuto l'onore e la fortuna pochi giorni fa di essere stato ancora al suo fianco. Pensavo ad un incontro formale, è stata una chiacchierata di lavoro lunghissima, nel suo studio. E’ una nomina graditissima, quella di cui mi ha investito, e che cercherò di onorare al meglio coordinando il lavoro dei colleghi sindaci di Forza Italia sul territorio regionale, favorendo anche l’apporto vincente di formazioni civiche come mi ha chiesto il Presidente», ha raccontato al Giornale, Luca Veggian.

Prima del congedo da Villa San Martino, le ultime parole di Silvio Berlusconi al sindaco di Carate Brianza - accompagnate dall’omaggio di una splendida confezione di cravatte sartoriali - sono state all’insegna del suo stile comunicativo diretto, che lo hanno reso famoso nel mondo: «Sei bravo, lo hai dimostrato, ma per essere anche bello come me - ha detto il Cavaliere scherzando - abbassati i capelli e taglia la barba: solo allora sarai davvero perfetto...».