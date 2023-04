Agenzia InnovA21: Marzio Marzorati confermato presidente

Marzio Marzorati di Seveso è stato confermato presidente di Agenzia InnovA21.

Lunedì 17 aprile, nella sala Giunta del Comune di Cesano Maderno si è tenuta l’assemblea dei soci dell’Agenzia InnovA21 per lo sviluppo sostenibile, con sede a Cesano Maderno, con lo scopo di eleggere il nuovo Consiglio direttivo e approvare le modifiche statutarie necessarie ad avanzare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica a Regione Lombardia.

I sindaci dei Comuni soci di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seveso, Varedo e i referenti della Fondazione Lombardia per l’Ambiente e di Legambiente Lombardia hanno eletto per il prossimo quadriennio 2023-2026 i consiglieri Marzio Marzorati, Danilo Castellini e Luigi Oreste Vismara. Marzio Marzorati è stato confermato dai soci come presidente dell’Agenzia InnovA21.

Le modifiche statutarie adottate con atto notarile, rappresentano, dopo diciotto anni di attività ininterrotti dell’Agenzia, un rinnovamento del patto costitutivo iniziale con tutti gli undici enti soci dell’Associazione e aprono le porte alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica a Regione Lombardia che avverrà nel corso dell’anno.

Durante l’assemblea il presidente ha ripercorso le attività del triennio 2020-2022, il superamento della crisi pandemica, il ruolo di InnovA21 nell’approvazione delle due Strategie di transizione climatica “La Brianza Cambia Clima” e “AgriCiclo2030” e nel Paesc (Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima) di Macroarea della Brianza Ovest e il consolidamento delle relazioni progettuali con i soci. Le sfide del prossimo Consiglio direttivo saranno la differenziazione delle fonti di finanziamento, il consolidamento dei servizi ai Soci, il rafforzamento della struttura e delle relazioni professionali per far fronte alle nuove sfide progettuali e la promozione della Brianza Ovest come laboratorio territoriale per le politiche di sostenibilità.

Di seguito la nota introduttiva del presidente Marzio Marzorati nella relazione attività del triennio 2020-2023, presentata ai soci nel corso dell’assemblea:

Egregi Soci,

il mandato da Presidente dell’Agenzia InnovA21 per lo Sviluppo Sostenibile è stato fonte di grande soddisfazione: ricopro questa carica fin dalla costituzione e mai come nel triennio 2020-2022 ho percepito un rapporto così solido tra i soci e la struttura operativa della nostra associazione. Questo radicamento positivo dell’Agenzia è il frutto dell’intenso lavoro di ascolto dei bisogni, progettazione, attenzione alle relazioni istituzionali e professionali, supporto agli enti locali e realizzazione di attività ed è un importante lascito e sfida al prossimo Consiglio Direttivo. In questo triennio l’Agenzia InnovA21 ha consolidato il proprio ruolo attivatore di processi per rendere le comunità e il territorio della Brianza Ovest più sostenibili ed in questo ha trovato grande sintonia con tutti i soci. Sono particolarmente soddisfatto del ruolo svolto da InnovA21 nel contrasto locale alla Crisi Climatica, come catalizzatore dei partenariati delle due Strategie di Transizione Climatica “La Brianza Cambia Clima” e “AgriCiclo2030” e coordinatore del PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) di Macroarea della Brianza Ovest. L’approvazione per due anni di fila dei progetti presentati alla più importante call ambientale della Fondazione Cariplo e la gestione di due delle sei esperienze attive in tutta la Lombardia è motivo di orgoglio per la nostra associazione e dimostra la capacità di InnovA21 di costruire partenariati credibili e di proporre azioni che hanno l’ambizione di cambiare in meglio la realtà che viviamo e il metodo di lavoro delle progettazioni sovracomunali. Abbiamo posto le basi di questi importanti lavori nel periodo più complicato della crisi pandemica, quando la nostra associazione ha confermato che la resilienza e la capacità adattiva sono tratti distintivi della nostra azione, riconosciuti dai soci come un valore aggiunto per i singoli enti e per il sistema territoriale brianzolo in generale. Tale consapevolezza dell’importanza del lavoro svolto e della forza di queste relazioni, mi ha spinto a intraprendere nel corso del 2022 il percorso per l’acquisizione della personalità giuridica: tale atto, necessario dopo diciotto anni di attività per la tutela e il riconoscimento della nostra esperienza sovracomunale, è l’occasione per rinnovare sotto i migliori auspici il patto costitutivo dell’Agenzia InnovA21 che nasce, vorrei ribadirlo, da un clima di fiducia e di collaborazione davvero significativo. L’impegno relazionale e lavorativo profuso in tal senso è un investimento per i prossimi anni sul consolidamento dell’associazione. La situazione economica associativa risulta stabile e gli ultimi due esercizi presentano un incremento dei proventi a livelli massimi dalla costituzione dell’associazione. La nostra struttura è coerente con i bisogni che esprime il nostro territorio, anche perché mantiene un’impronta sobria. I dati rispecchiano anche economicamente il valore del lavoro compiuto e la capacità di attivare relazioni e partenariati, indispensabili e caratterizzanti per la nostra attività. Rimane aperta la sfida di una differenziazione dei canali di finanziamento, imprescindibili per garantire una stabilità nell’autonomia. Negli ultimi due anni abbiamo presentato i primi Bilanci Sociali, redatti completamente dal personale dell’Agenzia, che ci hanno permesso una valutazione delle attività sviluppate e del capitale umano e professionale che siamo stati capaci di generare, come strumento per comunicare all’esterno della realtà dei soci i nostri valori e la nostra azione. I Bilanci sociali attestano l’esistenza di una rete lavorativa che si estende ben oltre il personale dell’Agenzia, ma che può contare giornalmente sul sostegno e confronto con professionisti incaricati e tecnici comunali. Desidero ringraziare i soci che sono parte attiva di questa esperienza e in particolare Danilo Castellini e Marco Fornaro che nell’ultimo triennio hanno condiviso con me il lavoro nel Consiglio Direttivo uscente: la loro partecipazione costante alla vita associativa, anche nel periodo complicato della pandemia, ha sempre offerto stimoli interessanti.