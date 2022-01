Agrate perde anche a una colonna della parrocchia

Nuovo lutto

Si è spento a 56 anni Ambrogio Benaglia, punto di riferimento della comunità pastorale.

Chiusa una settimana nera, la scorsa, sul fronte dei decessi di persone illustri e stimate in paese (Dario Porta e Giuliano Guanella), se ne è aperta purtroppo un’altra.

Ieri, lunedì, si è spento a 56 anni Ambrogio Benaglia, agratese doc. Una perdita pesante per la comunità e in particolare per l’oratorio e la parrocchia.

Da sempre impegnato in oratorio e in parrocchia

Benaglia, impiegato di banca, era infatti da sempre un volontario della Comunità pastorale. Uomo di grande fede, da giovane era stato molto attivo in oratorio come animatore e come catechista. Poi con il tempo si era dedicato al servizio in chiesa. Era stato in particolare un lettore durante le funzioni religiose.

Molto vicino all'ex parroco Radice

Vero e proprio punto di riferimento per i sacerdoti, nel tempo si era particolarmente legato a don Mauro Radice, l’ex parroco scomparso ad aprile.

Mercoledì i funerali

Alle prese da tempo con problemi di salute, Ambrogio Benaglia anche da casa non aveva comunque fatto mancare il suo apporto. I funerali saranno officiati domani, mercoledì, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio.