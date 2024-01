"Aiutateci a ricomprare gli strumenti rubati"

Il 2023 si era chiuso nel peggiore dei modi. Le vacanze natalizie rovinate da quel furto che aveva lasciato tanto rabbia e amarezza.

Il furto di Natale

Ignoti si erano introdotti nella sede comunale del Centro giovani Sulè, ad Agrate, e avevano fatto incetta di strumenti e strumentazione musicale, svuotando di fatto la sala prove messa a disposizione dei ragazzi.

L'appello e la raccolta fondi: servono 3.500 euro

Ora, a distanza di qualche settimana, gli stessi giovani del centro hanno deciso di lanciare un altro appello con contestuale raccolta fondi. L’intento è quello di provare a raggiungere la cifra necessaria per acquistare quanto rubato. In totale servono almeno 3.500 euro.

"Nonostante la brutta sorpresa di qualche giorno fa, siamo stati molto colpiti e colpite dalla reazione collettiva delle tantissime persone che ci hanno espresso solidarietà e vicinanza - scrivono i ragazzi - E’ davvero un grande conforto e, nonostante le complessità operative, ci sta dando la forza per non smettere di credere nel valore sociale e culturale del nostro progetto partecipativo. Per darci quindi una mano ancora più concreta a rilanciare la Sala Prove e recuperare almeno parte di quanto perduto, vi chiediamo ora di contribuire nella misura in cui ciascuno si può permettere. Qualsiasi donazione sarà preziosa, perché sarà un investimento sul futuro di tutti e tutte. Grazie".

Come fare per aiutare

La campagna di raccolta è stata lanciata su "Gofundme". Per aderire e donare basta cercate "Furto alla sala prove del Sulè!". Per chi non volesse usare la piattaforma è possibile scrivere a info@centrosule.org